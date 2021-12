Los transportistas marchan por Madrid como preámbulo de la huelga de Navidad

Una treintena de camiones, convocados por las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera en varias ciudades de España, han protagonizado una “marcha lenta” por las calles de Madrid con el lema “SOS Transporte: El Transporte dice ¡Basta Ya!” para “dar visibilidad” a sus reivindicaciones antes de ir a la huelga prevista prevista inicialmente del 20 al 22 de diciembre. El recorrido ha comenzado en Ifema Madrid y ha discurrido por la M-11, la plaza de Castilla y el paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde donde ha continuado hacia la plaza de Gregorio Marañón y la calle María de Molina para terminar en la M-30.

El presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos, Antonio Villaverde, ha resumido las reivindicaciones en dos cuestiones “clave”: una de carácter económico, que es la creación de un mecanismo para repercutir la subida de los costes en sus tarifas, a través de una norma que impulse el Gobierno, y otra de tipo laboral, que los conductores dejen de cargar y descargar porque no están obligados a ello. “No es de recibo que un conductor después de nueve o diez horas de viaje llegue a una plataforma logística y tenga que descargar el camión”, ha apuntado Villaverde, quien también ha destacado la necesidad de contar con áreas de servicio seguras, donde poder descansar “dignamente”.

Villaverde ha reconocido que ha habido “avances” en la negociación entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los representantes de los transportistas, pero ha indicado que tiene que haber una propuesta “concreta y sustancial” encima de la mesa que los lleve a desconvocar el paro. “Nuestra situación es lamentable. El transporte necesita una cura porque está agonizando en estos momentos”, ha afirmado Villaverde, quien ha asegurado que ve “muy mal” el futuro de sector porque “no hay relevo generacional, las empresas están trabajando a pérdidas y puede haber una quiebra estructural del sector que podría afectar al país en su conjunto”.

Por su parte, el director general de la Asociación de Empresas de Transportes de la Región Centro CETM Madrid, Jorge Somoza, ha explicado que, en la mesa de diálogo abierta, todavía no hay nada encima de la mesa por parte del Gobierno como para desconvocar la huelga. Somoza ha mostrado la predisposición de los transportistas a alcanzar un acuerdo, aunque ha comentado que hay un antecedente “decepcionante” que fueron los acuerdos que se firmaron en julio de 2020 con el secretario de Estado de Transporte, y que en gran parte no se han cumplido, por lo que se ha llegado a “esta situación que no quiere nadie, pero es un mal necesario, para ver si el Gobierno se toma en serio al sector”.

Ha resaltado que la situación era “delicada” hace un año, pero ahora se suma el incremento del precio del carburante que ha subido un 33% en el último año, lo que supone un aumento del coste del 11 o del 12% para las empresas del sector, formado por autónomos y compañías de dimensiones reducidas, algo que las aboca a la “inviabilidad económica”.

A pesar del malestar del sector, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha declarado que mantienen una “intensa agenda” de reuniones con el sector y se ha mostrado confiada en que la huelga pueda evitarse.