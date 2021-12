Una de cada cinco personas que buscan vivienda escogen las cooperativas

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida para la mayoría de los mortales, a excepción de unos pocos privilegiados, que pueden hacerlo sin darle demasiadas vueltas a la cabeza. Las obligaciones económicas que se tienen a partir de esta elección son inmensas y duraderas, pues como media, se tarda 20 años en pagar una casa. El mayor problema a la hora de adquirir un hogar es la necesidad de ahorrar una importante cantidad de dinero para abonar la entrada, que tiende a suponer el 20% del valor total de la vivienda. En este contexto, aparecen como una especie de salvación las cooperativas de viviendas, cuya principal (pero no única) ventaja es que la entrada se puede pagar en cómodas mensualidades durante los dos años aproximadamente que tarda en construirse el hogar. Esto es un importante desahogo frente a la compra a través de un promotor convencional, donde la entrada hay que aportarla de una sola vez. Por no hablar del ahorro al comprar obra nueva a través de una cooperativa, que ronda el 20% del valor de la vivienda, porque la adquieres a precio de coste. Por todo esto, a nadie le extraña el dato que ha hecho público LACOOOP, «lamadredelascooperativas», que indica que uno de cada cinco buscadores de vivienda escogen la cooperativa como primera opción para comprar obra nueva, ya sea como primera residencia, segunda o inversión.

Primera residencia

Los jóvenes son el colectivo más afectado por los altos costes que implica adquirir una vivienda. De hecho, el 70,3% de las personas que buscan comprar un hogar en los nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid tienen entre 25 y 34 años. La capacidad de ahorro de este grupo de edad es, sin duda, muy pequeña en comparación con lo que se les pide, y por ello, es fundamental que tomen las decisiones correctas desde el primer momento. LACOOOP les recomienda que no tengan prisa por independizarse, y que si la tienen, busquen alternativas económicas, como puede ser compartir piso. También es importante que compren la primera vivienda con la vista puesta en el corto plazo, y no apostar desde el principio por una de tres dormitorios. Cuando los necesiten, es mejor vender la primera vivienda -siempre que no sea protegida- y con el beneficio invertir en una más grande. Con el objetivo principal de ahorrar, es imprescindible que guarden todo lo que puedan desde sus primeros sueldos, y que se informen de promociones que estén coordinadas por una gestora experta. El siguiente paso sería apuntarse a la cooperativa que más les guste. Para ello, pueden servirse del Marketplace de «lamadrelascooperativas», al que podrán acceder desde el código bidi que aparece en esta página.

Marketplace de «lamadrelascooperativas» FOTO: La Razón La Razon

Entre las promociones de primera vivienda destaca Next Chinchilla, a veinte minutos del centro de Albacete, y La Luz de Mairena, a otros tantos del centro de Sevilla. Ambas están dirigidas a nuevas familias que buscan la funcionalidad, sin renunciar al diseño, la calidad, el espacio ni el mejor precio.

Segunda residencia

Pero las cooperativas de viviendas no son solo la mejor opción para comprar una casa a modo de primera residencia, sino que también lo son para adquirir un segundo hogar. Con esta decisión, podrás disfrutar de tus vacaciones en un entorno único, al mismo tiempo que podrás sacarle la máxima rentabilidad posible a la vivienda. ¿Cómo? Adquiriéndola a través de una cooperativa de viviendas que colabore con un gestor de alquiler. Estas figuras son profesionales que se encargan de gestionar todo lo relacionado con el alquiler de tu segunda residencia las temporadas que tú no la vas a habitar: te buscan inquilinos fiables, se encargan de los cobros del alquiler, de la entrega y retirada de llaves, del arreglo de los posibles desperfectos que pudiera sufrir la vivienda, y hasta de decorarla si tú no tienes tiempo o no te apetece dedicarlo a ello. Un ejemplo de gestora profesional de alquileres es INMOPOLT, y muchas de las promociones de viviendas publicadas en el buscador de viviendas de LACOOOP en enclaves tan ideales de la costa mediterránea para una segunda residencia como Dehesa de Campoamor, Benidorm y Pilar de la Horadada -en la costa alicantina-, La Manga del Mar Menor y San Pedro del Pinatar -en la costa murciana-, así como preciosas localidades en la costa malagueña, cuentan con sus servicios, garantizando a sus propietarios una rentabilidad media del 7%.

Prácticamente todas las promociones de viviendas cuentan con espectaculares terrazas FOTO: La Razón La Razon

Inversión

Sin obviar que las dos modalidades mencionadas hasta ahora son en sí una inversión, la preferencia por la excelencia para invertir en vivienda sin más ánimo que el de sacarle el máximo rendimiento económico es el «buy to rent», comprar para alquilar. Las cooperativas de viviendas son la forma más inteligente para invertir, porque te permiten adquirir un hogar con la mínima inversión del 20% de su valor -que encima abonas en cómodas mensualidades mientras se construye- y amortizar la hipoteca con las rentas del alquiler. En esta modalidad también es inteligente recurrir a un gestor de alquileres.

Según el buscador de viviendas de LACOOOP, dos buenos ejemplos para invertir están en Torre-Pacheco (Murcia), dentro de un impresionante resort de golf en torno a 60.000€ -aunque las hay más baratas- y en Polop de la Marina (Alicante), en un entorno natural único con todas las dotaciones a 10 kilómetros.