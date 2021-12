Portazo de la UE a los planes de Sánchez en pleno récord de la luz

Ni intervención del mercado mayorista y descarbonización del mercado del gas solo en situaciones de emergencia por escasez de este recurso, pero no para hacer frente a episodios de escalada de precios, como pedía España –y otros países, como Francia–, para que se autorizaran estas compras centralizadas como respuesta al incremento de los precios energéticos de los últimos meses, en el que se han alcanzado cotas históricas principalmente por el gas. Pero la iniciativa de Bruselas limita esta acción a casos de emergencia.

Portazo al presidente español, Pedro Sánchez, que no ha logrado imponer el las líneas maestras de su plan, por lo que volvió a insistir en pedir medidas «más intentas y rápidas» y en cambios en el sistema de fijación de precios, en plena escalada del precio de la luz, que hoy alcanzará un nuevo récord, para situarse por encima de los 300 euros el megavatio hora por tercer día consecutivo

Sánchez mostró ante los medios su frustración por el plan europeo para hacer frente al alza desorbitada de los precios de la energía. «Las decisiones tomadas son una buena noticia, pero son insuficientes. Continuamos con precios de la energía al alza en toda Europa y, por lo tanto, necesitamos revisar la forma en que se estructura la formación de precios de la energía en el ámbito europeo», aseguró el presidente a su entrada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete reunidos en la capital comunitaria.

La Comisión Europea propuso el miércoles una iniciativa para que aquellos países que lo deseen se alíen para poner en marcha reservas estratégicas de gas que puedan hacer frente a las crisis. Aunque España y otros países europeos habían pedido medidas en esta dirección, el plan del Ejecutivo comunitario se queda corto para las ambiciones españolas, ya que el papel de la Comisión Europea no sería el liderar la compra centralizada de gas para tener mayor poder de negociación de precios –tal y como había sugerido España al comparar este caso con la estrategia de vacunación– y la utilización de estas reservas de gas estaría circunscrita a crisis de suministro, lo que descarta a priori la posibilidad de utilizar el gas almacenado, para bajar los precios ante el encarecimiento de las facturas, y hacer frente a la situación actual.

Además, el Ejecutivo comunitario sigue sin recoger la propuesta española de cambiar el sistema de fijación de precios en las subastas mayoristas para que el encarecimiento del gas no redunde en el alza del resto de las fuentes de energía como sucede actualmente. España incluso ha defendido que, cuando el precio del gas alcance un cierto nivel, un país miembro pueda de manera automática y temporal desvincular los precios.

Bruselas continúa resistiéndose a reformas de este tipo, ya que considera que esto podría originar apagones y que el aumento de los ingresos que reciben la compañías de fuentes de energía renovables –que producen a precios más asequibles– redunda en su mayor implantación, lo que a la larga acabará consiguiendo el abaratamiento de las facturas finales de los hogares.

El presidente del Gobierno ha mostrado su voluntad de no dar la batalla por perdida y de que el debate continúe vivo. Ya en la cumbre del mes de octubre, el presidente tuvo que conformarse con incluir este tema en el orden del día de la reunión de ayer. A pesar de esto, las reticencias de la Comisión Europea- –que sigue pensado que los precios se moderarán tras la primavera– y la fuerte división en bloques dentro del club comunitario no hacen sencillo que puedan producirse avances en los próximos meses. Si bien España cuenta con el apoyo de Italia, Francia, Grecia y Rumanía, en el otro lado del ring Alemania y los nórdicos se oponen de manera firme a grandes revoluciones en el mercado. La delegación española no puede ocultar su malestar por la falta de avances, pero confía en que, el alza continuada de los precios, acabe haciendo que más países se unan al frente español. Se espera que en la primavera los organismos comunitarios vuelvan a publicar nuevos informes.

A todo esto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará hoy los 309,20 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone registrar un nuevo récord histórico por tercer día consecutivo, al superar los 302,48 euros registrados ayer.