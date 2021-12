Telefónica propone casi 3.000 salidas voluntarias en su oferta final a los sindicatos

Telefónica ha trasladado este miércoles a los sindicatos su propuesta final de Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo, al que se podrán adherir 2.982 trabajadores en España, 64 más que en su anterior oferta, al subir hasta el 38% el porcentaje de trabajadores susceptibles de salir de las áreas críticas.UGT y CCOO darán una respuesta sobre esta propuesta a principios de la semana próxima, han informado a Efe fuentes de ambos sindicatos.

En la mesa de negociación de este miércoles entre la dirección de Telefónica y los sindicatos UGT y CCOO, la compañía ha elevado el porcentaje máximo de adhesiones a un 38% en las áreas denominadas críticas, frente al 33% de su propuesta anterior, según las fuentes sindicales. Esta área está formada por 1.271 empleados que cumplen con los requisitos de edad y antigüedad, de los que 483 se podrán adherir al plan.

Junto a estos empleados, también podrán adherirse un máximo del 75% de trabajadores de más de 54 años -siempre que reúnan ciertas condiciones de antigüedad- de las áreas denominadas no críticas (2.285 empleados) y el 100% de los mandos (214).

Con esta nueva y última propuesta, serán un máximo de 2.982 empleados quienes podrán adherirse al PSI, de los 4.532 que cumplen con los requisitos de edad y antigüedad.

Con respecto a la oferta económica, Telefónica propone el 68% del salario regulador para los nacidos en el 1967 y el 65% para los nacidos con anterioridad a 1967. La compañía también ofrecerá la posibilidad a los trabajadores que no puedan acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años de solicitar, en el momento de la adhesión, que la cantidad o monto total de la renta comprometida hasta los 65 años se reparta en 24 mensualidades más, hasta la edad ordinaria de jubilación. Asimismo, la compañía ha propuesto que se registre a las personas que presenten su solicitud al plan pero que no sea aceptadas, con el objetivo de que no sufran penalizaciones en otros procesos. La empresa asumiría el 100% del coste del convenio especial de la seguridad social, además de mantener el seguro colectivo de riesgo, las aportaciones del plan de pensiones y la póliza de salud hasta los 65 años.

Salarios

Con respecto a la prórroga del convenio colectivo, Telefónica mantiene su propuesta de una subida del 1,5% de la masa salarial y garantiza que no se produzca una pérdida del poder adquisitivo para 2023, mantiene la cláusula de garantía salarial para el periodo 2019-2022 y su compromiso de incorporar a 400 profesionales.

En el ámbito del Plan Social (PSE) la compañía ha entregado a los sindicatos una nueva versión que atiende a sus reivindicaciones, como alcanzar al menos un 33% de mujeres en puestos directivos para 2024 o implantar de manera definitiva el teletrabajo, entre otros.

UGT y CCOO trasladarán a sus órganos para su evaluación final el contenido de la propuesta elaborado en la mesa para considerar si se aprueba la firma definitiva sobre estas tres materias. La negociación afecta a los empleados de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, que suman en torno a 18.000 trabajadores.