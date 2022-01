Los sindicatos exigen abordar un despido más caro y subir ya a 1.000 euros el SMI desde el 1 de enero

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado hoy que el Salario Mínimo tenía que haber subido a 1.000 euros el pasado 1 de enero. “Es evidente que, debido a la intensidad del alza del final del pasado año se está demorando, pero nosotros no vamos a esperar más. Si alguien tiene una estrategia para que el SMI discurra por la misma vía que la del año pasado va a encontrar a una respuesta contundente de UGT y del sindicalismo”, ha advertido Álvarez durante un encuentro informativo para presentar las prioridades de UGT para 2022.

Álvarez ha indicado que hay un compromiso sobre el SMI: “Tiene que subir a los 1.000 euros con carácter retroactivo a 1 de enero, por eso exigimos al Gobierno la constitución de la comisión que elabore el acuerdo del SMI para 2022 y 2023. Se revisaría así al alza el sueldo de 4 millones de trabajadores”. Para 2023, los sindicatos piden que desde el 1 de enero de ese año se aplique ya los 1.063 euros de SMI, aunque “sobre esa subida no hay un compromiso claro del Gobierno”.

El líder de UGT ha puesto el foco en el aumento de los salarios la acción principal del sindicato durante este año ante la presión de la inflación y de los precios de la energía. “El alza de los salarios va a ser uno de los ejes más importantes. Tienen que subir porque hay que recuperar poder adquisitivo. Además, esta recuperación va a favor de la mayoría, de las empresas y de la economía. Si hay aumento de salarios va a haber aumento de consumo y creación de empleo”.

En este sentido, ha mandado una señal a la patronal para que active cuanto antes la mesa para negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya vigencia ha expirado el pasado año. “La CEOE puede ir con los pies por delante, por voluntad propia, o sino ir dentro de unos meses porque la renovación de convenios se va a convertir en un campo de preocupación social y la gente no se va a resignar a aumentos de salarios del 1,5 % con una inflación del 6,7%”.

Endurecer el despido

Al referirse a las amenazas de ERC y Bildu de no apoyar la reforma laboral pactada por los sindicatos, la patronal CEOE y el Gobierno en la tramitación parlamentaria si no se incorpora un endurecimiento de las causas y cotes del despido, Álvarez ha recordado que esos asuntos no se encontraban entre los puntos a abordar en esta primera reforma sobre la que el Gobierno aún negocia los acuerdos parlamentarios necesarios, pero ha remarcado que UGT no renuncia a endurecer el despido.

“La causalidad en el despido no puede seguir por la vía en la que está, porque en este país se puede despedir por cualquier cosa. Por su puesto que no hemos renunciado a endurecer los costes del despido, a volver a los 45 días de indemnización para los despidos improcedentes. Pero vamos primero a comer y luego pensemos en cenar”, ha dicho. “45 días no es c¡un despido caro, porque si quieren despedir por causas no procedentes, porque le cae mal al empresario el trabajador o no le sirve bien el café, que pague. Incluso 45 días es poco”, ha subrayado.

EH Bildu ha condicionado su apoyo a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso a que se proteja el marco vasco de negociación colectiva, se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos, se recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de manera que sea necesaria “la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo”.

“Diez líneas rojas” en pensiones

Sobre posibles cambios para elevar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales, Álvarez ha remarcado que los sindicatos no van a negociar ninguna subida en ese ámbito. “No es una línea roja, son diez líneas rojas. Los 25 años están ahí hasta 2027 y no hay nada que negociar”.