La invasión rusa de Ucrania empuja la gasolina y el gasóleo a nuevos récords

El precio de la gasolina ha marcado esta semana su quinto récord consecutivo en plena invasión de Rusia sobre Ucrania, un conflicto que ha provocado que el petróleo Brent, el de referencia en Europa, haya alcanzado hoy su precio más alto desde 2013.

Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,608 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,496 euros. Ambas cifras son las más altas registradas.

Tras esta nueva subida, la novena consecutiva para ambos carburantes, la gasolina se sitúa ya un 5,7% por encima de su precio récord, que estuvo vigente más de nueve años y superó hace algo más de un mes, mientras que el gasóleo marca un precio un 3,5% superior a su anterior máximo de 2012.

Detrás de la escalada que sufren desde que comenzó el año los carburantes se encuentra el encarecimiento del petróleo, en niveles no registrados desde 2013, y cuyo precio podría seguir aumentando tras la invasión rusa de Ucrania y la decisión de la alianza OPEP+ de no aumentar el bombeo del crudo en el contexto actual.

Así, ambos carburantes mantienen la tendencia alcista con la que han empezado el año, tras el respiro que dieron durante las pasadas Navidades, y retoman la escalada que iniciaron en noviembre de 2020, cuando empezaron a subir casi de manera ininterrumpida.

23 euros más caro respecto a 2021

Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta actualmente más de 88 euros, mientras que con gasóleo supera los 82 euros, lo que supone pagar 23 euros más que a principios de 2021 tanto si se utiliza gasolina como si se elige gasóleo.

En este sentido, la escalada de ambos carburantes ha provocado que el precio de la gasolina haya aumentado un 36% desde enero de 2021, frente al 40% que se ha encarecido el gasóleo.

En comparación con la misma semana de 2021, la gasolina cuesta ahora un 25% más, frente al 28% que ha subido el gasóleo, mientras que si se analizan los precios de la misma semana de 2020, antes de que estallara la pandemia, la gasolina es un 24 % más caro y el gasóleo un 20%.

A pesar de encadenar una nueva subida, el precio de ambos carburantes en España se mantiene por debajo de la media europea, que según el Boletín Petrolero se sitúa en 1,75 euros el litro para la gasolina, y 1,631 euros para el gasóleo.