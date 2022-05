Bruselas acusa a Apple de restringir el desarrollo de las billeteras digitales

La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un pliego de cargos contra Apple, al considerar que la compañía está incurriendo en un abuso de su posición de dominio en el mercado, ya que Bruselas sospecha que las prácticas anticompetitivas de la multinacional sobre su sistema de pagos perjudica tanto a sus rivales en el mercado como a los consumidores que no pueden encontrar alternativas.

Según ha explicado hoy la comisaria de Competencia, Margrete Vestager, en rueda de prensa , la compañía de Cupertino se ha dedicado en los últimos años a construir un “ecosistema cerrado” propio por el que limitaba el acceso de la tecnología utilizada para los pagos digitales, lo que ha impedido el desarrollo de las denominadas billeteras digitales.

Esto le daba una ventaja sobre sus competidores y beneficiaba a su propia billetera digital, Apple Pay. Una herramienta que sirve para poder hacer pagos desde los Iphones y Ipads tanto para las tiendas físicas como on-line. Según las pesquisas preliminares de la Comisión Europea, Apple no ha permitido que empresas terceras pueden desarrollar billeteras digitales alternativas ya que Apple Pay es la única aplicación de este tipo que puede acceder a la tecnología “tap and go” (toque y listo) y que permite que el usuario pueda abonar la cantidad requerida tan sólo acercando el dispositivo móvil. Este tecnología consigue la comunicación entre los teléfonos móviles inteligentes y el acceso entre las diferentes terminales de pago de las tiendas de la manera más segura y fácil para el usuario.

Según las conclusiones preliminares, la posición de dominio en el mercado de las billeteras digitales por parte de Apple se debe no su a buen hacer como empresa sino a que su sistema operativo de Apple, IOS, tan sólo permite que Apple Pay puede utilizar esta tecnología “tap and go” , que queda vedada para el resto. Esto deriva en que los propietarios de Iphones y Ipads no tengan la opción de acabar utilizando otras billeteras digitales para sus pagos, lo que supone una restricción de la libre competencia en el mercado único.

Apple justifica estas restricciones en la necesidad de preservar la seguridad del acceso de los datos de los usuarios, pero Vestager ha asegurado que, aunque el Ejecutivo comunitario también se “se toma la seguridad muy en serio”, las pesquisas de la Comisión Europea no han encontrado pruebas de que este riesgo alegado por Apple sea real.