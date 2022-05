CaixaBank descarta cualquier fusión o expansión internacional y no contempla más reestructuraciones internas

CaixaBank presentó hoy oficialmente su Plan Estratégico 2022-2024 con unos objetivos “ambiciosos”, pero “asentados sobre unas bases muy sólidas” para conseguirlos en los próximos tres años. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, se mostró convencido de lograr una generación de capital de cerca 9.000 millones de euros -cuantía que incluye los 1.800 millones de la recompra de acciones que se repartirán este año, los dividendos (con un porcentaje del beneficio que se destina a este fin superior al 50%) y una rentabilidad del 12%, así como situar situar la tasa de morosidad por debajo del 3% al final de este periodo.

La primera entidad bancaria española pretende aumentar sus ingresos alrededor del 7% entre 2022 y 2024, gracias, en parte, al impulso de la actividad de seguros (10% más) y de las comisiones (2%). Con ello, el margen de intereses crecerá un 8% apoyado en el nuevo entorno de tipos de interés positivos. Otra de las variables que experimentarán un comportamiento positivo en este período será la rentabilidad, que se situará por encima del 12 %, casi el doble que la tasa actual, lo que permitirá mejorar la ratio de eficiencia y situarla por debajo del 48 % en 2024, diez puntos menos que a cierre de 2021. CaixaBank prevé alcanzar los 4,6 millones de clientes atendidos de forma telemática, lo que supone casi duplicar los 2,4 millones que tenía a cierre del pasado ejercicio. De igual manera, se espera que imagin, el banco ‘mobile’ del grupo, aumente su base de clientes de 3,7 a 4,8 millones.

Goirigolzarri remarcó que todas estas previsiones se han realizado en base “al desarrollo de todos los ámbitos de negocio”, pero descartó cualquier expansión del banco por otros territorios, tanto en el mercado nacional como internacional, por lo que “queda descartada cualquier operación de compra o fusión con alguna entidad”. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en una reunión con previa con analistas ya había declarado en el mismo sentido que el grupo no cuenta con ningún tipo de “reserva de capital escondida” para realizar fusiones y adquisiciones y resaltó que la entidad tiene una “cuota de mercado muy elevada, la mayor de España y ya estamos presentes donde queremos estarlo”. Gortázar insistió que “si por algún motivo hiciéramos algo, que diría que es altamente improbable, siempre hemos dicho que si en algún punto hay una operación que tiene sentido tienes que hacerla sobre la base del mercado y que si se necesita capital, hay que ver si los accionistas están dispuestos a proporcionarlo: si no, significa que no tiene sentido”, apuntó

Este plan estratégico no contempla ningún recorte más ni de oficinas ni de personal, “al contrario”, reconoció Gortázar, que enumeró que la entidad “ha desplegado 2.000 gestores sénior, se han reforzado las oficinas con personal de apoyo, se han comprado 900 cajeros de uso fácil, ampliado los horarios de caja y tenemos la red de cajeros y oficinas más extensa de España”. Goirigolzarri remarcó que nuestro compromiso para “acabar con la brecha digital de los mayores es absoluta y hemos dado los pasos necesarios para mejorar el servicio para estos clientes”.

Por su parte, el presidente descartó de nuevo un regreso de la sede central de la entidad a Barcelona al final del desarrollo de este plan estratégico porque “nuestra presencia en la sede de Valencia es indefinida” y no se contempla ningún cambio. En cuanto a las inversiones, ambos directivos ratificaron que mantendrán su apuesta por Telefónica, de la que “no tenemos ninguna intención de prescindir”, pero sí que descartó apostar por Prisa, “no está contemplado ahora mismo”.

Goirigolzarri volvió a reivindicar el papel de la banca en la distribución de los fondos europeos porque “creemos que podemos jugar un papel fundamental en la distribución de estos fondos, por nuestra capilaridad y por nuestra capacidad de manejar gran cantidad de fondos financieros” y volvió a recordar al Ejecutivo que “es importante que los fondos lleguen de verdad al tejido empresarial y nosotros podemos ser fundamentales en ello”.