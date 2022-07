España, a la cola de Europa en trato igualitario en las empresas

El 79% de los empleados de las empresas españolas considera que las organizaciones a las que pertenecen no prestan suficiente atención a la inclusión y la diversidad, según un estudio realizado por GoodHabitz, especialista en desarrollo personal y profesional. Una situación de la que no son únicamente responsables los mandos superiores. El 63% del total de los empleados encuestados para elaborar el informe reconoció no darle la importancia que merecen conceptos como la diversidad o la inclusión. Este resultados sitúa a nuestro país a la cola de Europa en lo que a trato igualitario se refiere.

El estudio se centra, entre otros apartado, en el sentimiento de los trabajadores. En este sentido, el análisis revela que tres de cada cinco percibe un trato igualitario de los mandos con mayor responsabilidad, es decir, cree que no tienen en cuenta aspectos como la edad, etnia, género, identidad y origen a la hora de relacionarse.

Según el informe, el 61% de los profesionales españoles considera que sus superiores aceptan las diferencias de forma natural. Eso deja a un 39% de los encuestados en el otro lado de la balanza. Es una cifra preocupante en un país en el que el 12,9 % de la población es de otros países (4,7 millones de personas).

Asimismo, el análisis expone que son los países con más inmigración, los que menos aceptan la diversidad. De hecho, España está a la cola en este apartado. Empatamos con Austria (61%) y sólo estamos por delante de Francia (57%) y Polonia (55 %). Paradójicamente, son los países con mayor población extranjera, como es el caso de España, Francia e Italia, los que presentan los índices más bajos de aceptación en el ámbito de la diversidad cultural.

Por otra parte, en nuestro país 7 de cada 10 profesionales consideran importante trabajar en una organización que valore la diversidad y la inclusión de su plantilla. Estamos en el top 10 de los países europeos que más valoran las culturas corporativas inclusivas, superando a Alemania (65%); Países Bajos (59 %); y Francia (59%).

En España, más de la mitad de la población activa, en concreto el 57%, siente que puede hablar con seguridad y comodidad sobre las diferencias culturales dentro de su organización. Es preocupante, no obstante, que un 13% se sienta incapaz de mantener este tipo de conversaciones.

Si vemos lo que sucede con la orientación sexual y la libertad con la que los empleados comparten ser miembros de la comunidad LGBTQ+, el 62% de los encuestados asegura no tener ningún problema en hacerlo público.

Desde GoodHabitz consideran que el punto fundamental para superar las barreras de la diversidad y la inclusión en la empresa pasa por dotar a las personas de las competencias adecuadas. Sin embargo, solo un 20% de las corporaciones confía en el crecimiento personal a través de esta fórmula.

«Podemos afirmar, en líneas generales, que gran parte de la masa salarial en España valora formar parte de un entorno de trabajo cimentado en la igualdad, la diversidad y la inclusión. La proximidad de las cifras a la media europea constata un buen trabajo por parte de las organizaciones españolas, si bien aún queda mucho camino por recorrer», señala.

El estudio de GoodHabitz identifica los cursos online como una valiosa herramienta para acortar ese camino. Algo muy interesante si se tiene en cuenta que el 60% de la población cree que la formación online ayuda en gran medida al desarrollo de sus soft skills o habilidades blandas y, por tanto, a aumentar la satisfacción laboral.

En este sentido, GoodHabitz ofrece un curso específico online que favorece la inclusión. Con el nombre «Igualdad- combate tus sesgos», dota a todos los empleados de las organizaciones de herramientas para que la diversidad y la inclusión sean elementos que vertebren e impulsen la empresa.