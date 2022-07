¿Puedo cambiar la ropa que he comprado en las rebajas sin el tique?

Las rebajas de verano son unas fechas ansiadas por muchos consumidores, ya que estos pueden comprar ese pantalón que tanto les gusta o incluso una blusa que vaya a juego por un precio menor del habitual. No obstante, el irse de compras la mayoría de veces no está asociado a una necesidad, sino que los sentimientos juegan un papel fundamental, por lo que los consumidores quieren llevar ropa que les haga aumentar la confianza en sí mismos.

Por tanto, al elegir comprar una prenda de ropa basándose en algo sentimental, puede que esta no te gustase tanto como creías y tras volvértela a probar, decides cambiarla. En este sentido, lo primero que se busca es el tique de compra, ya que en principio sin este no se podría devolver la prenda, aunque desde Legálitas explican como aún no teniendo este papel es posible hacer la devolución y recuperar el dinero.

En esta línea, los consumidores se pueden encontrar ante dos supuestos: el de “no conformidad” o si el producto está en “perfecto estado”. En el primer caso sería aplicable la normativa de garantías por la que el cliente tiene derecho a pedir la sustitución de la prenda o devolución del dinero. En cambio, en el segundo caso no es posible aplicar la normativa, por lo que tan solo se podría cambiar el producto si la política del establecimiento lo contempla, teniendo que revisar y consultar las condiciones que el vendedor tiene estipuladas con sus clientes.

En ambos casos, para que la garantía valga o poder devolver el producto, es necesario disponer del justificante de compra que la acredite, ya que sino el establecimiento no estaría obligado a admitir el producto de nuevo. Ese justificante puede ser una factura o una factura simplificada al tratarse de una compra realizada al por menor, por un consumidor cuya cuantía no exceda de 3.000 euros.

Si por el contrario, una persona extravía el tique, en el caso de que la compra se haya realizado con tarjeta, esta podría negociar con el establecimiento para que admitan como justificante este cargo bancario. Este proceso sería más sencillo si la compra se hubiera llevado a cabo con una tarjeta cliente, ya que esta querría registrada en la base de datos del vendedor.

No obstante, no todas las prendas pueden devolverse, sino que existen un listado de excepciones al derecho de desistimiento que aparecen recogidas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias:

Prendas de ropa personalizadas .

Artículos en los que el embalaje original haya sido quitado o roto.

Ropa interior o de baño que no lleven el precinto sanitario.

Los consumidores tienen derecho a cambiar o devolver un artículo comprado en periodos de rebajas, siempre y cuando el propio comercio o vendedor lo avise previamente de forma clara y visible. Por tanto, en el caso de que lo permitan, el comercio abonará el importe correspondiente al momento de la compra y no al precio rebajado que tenga dicho artículo.

¿Se puede cambiar un producto defectuoso?

Un producto defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad esperada, es decir, que no cumple con las correspondientes especificaciones en el momento de su uso o consumo.

Si se ha adquirido un producto defectuosos, el vendedor debe repararlo, cambiarlo o incluso hacer el reembolso del importe. Si este se ha adquirido por internet, el consumidor tiene derecho a devolver el pedido en un plazo de 14 días, sin necesidad de justificar dicha devolución.

Dicha reparación o sustitución del producto no supondrá ningún coste adicional para el consumidor, siempre y cuando esté en periodo de garantía. En el caso de que sea un artículos de segunda mano, no se podrá exigir su devolución debido a la dificultad de encontrar uno igual o de características similares.