Detenidos 25 jóvenes por estafar medio millón de euros a Amazon con la devolución de pedidos: este era su modus operandi

La Policía Nacional ha detenido a 25 jóvenes por estafar más de medio millón de euros a Amazon a través de la compra de teléfonos móviles. Los timadores, encabezados supuestamente por seis líderes, pedían el reembolso de los productos alegando que no les habían llegado o que estaban defectuosos, pero nunca llegaban a enviar de vuelta los artículos, sino que los ponían a la venta en distintas páginas web de compraventa. Para montar su red delictiva, crearon unas 500 cuentas de cliente a través de las cuales realizaban las compras mediante más de 400 tarjetas virtuales, informó este miércoles la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación terminó hace un mes, con las detenciones, y se inició en enero del pasado año cuando los agentes de Coslada-San Fernando y Hortaleza tuvieron conocimiento de que varios jóvenes habían enviado varios sobres vacíos fruto de una devolución de varios pedidos en lugar de incluir el propio producto. Además comprobaron que cada uno de los envíos se correspondía con una cuenta de cliente distinta. Avanzadas las pesquisas pudieron constatar que existía un grupo de jóvenes que se dedicaba a realizar estafas a la multinacional de comercio electrónico Amazon.

Así estafaban a Amazon

El modus operandi consistía en crear cuentas de cliente a las que asociaban posteriormente una tarjeta virtual de pago con la que realizaban numerosas compras, principalmente de productos electrónicos de alta gama. Una vez recibían el pedido, se comunicaban con la empresa alegando no haber recibido el producto o tener algún defecto, solicitando entonces la devolución del mismo y el reembolso del pago. La estafa finalizaba cuando acudían a empresas de envío de correspondencia a entregar sobres vacíos con la etiqueta de devolución asignada en lugar de devolver físicamente el propio producto adquirido. Los investigadores constataron que posteriormente muchos de los productos eran vendidos a través de distintas páginas web de compraventa.

Una vez los agentes lograron identificar a todos los implicados en estos hechos, y gracias a la continua colaboración con el departamento de seguridad de la empresa, la Policía Nacional estableció un dispositivo que finalizó el pasado ocho de junio con la detención de 25 jóvenes, de entre 20 y 35 años, y el registro de cuatro domicilios. En ellos encontraron numerosos efectos electrónicos, dinero en efectivo así como documentación relacionada con los hechos delictivos.

El coladero de dinero de las devoluciones

Las devoluciones son un verdadero coladero de dinero para las plataformas de comercio electrónico. El transporte inverso, la verificación y comprobación del estado de los productos, el almacenamiento y su destrucción pueden “suponer hasta el 4% de la facturación de una tienda en línea”, explica Cristian Castillo, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) experto en logística. Una alternativa a la que recurren varios gigantes del comercio electrónico es permitir que el cliente reciba el reembolso y se quede con el producto, sobre todo, en productos de bajo importe, no como en el caso de esta estafa, en la que el valor de los artículos era elevado.

En un reportaje de The Wall Street Journal, afirman que Amazon o Walmart ya han puesto en práctica este sistema para no asumir los costes de transporte y logística. Esta táctica conlleva un doble beneficio: por un lado, el ahorro para la empresa y por otro, la satisfacción del cliente quien se ve obsequiado y se libera del envío. No obstante, se debe llevar un férreo control sobre esta práctica para evitar que algunos clientes la usen de forma fraudulenta. Por ejemplo, Amazon ya ha empezado a eliminar cuentas a los clientes que hacen demasiadas devoluciones.