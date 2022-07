Gonzalo Gortázar: el impuestazo es «injusto, distorsionador, contraproducente y contraviene la legislación europea»

«Como país no nos podemos permitir ir en contra de la normativa europea. A los supervisores se les pone en una situación imposible, hay que ser claro con ello» Con esta contundencia, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cargó ayer contra el Gobierno por la «injusta, distorsionadora y contraproducente», además de «equivocada y errónea» medida que gravará al 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras.

Gortázar, durante la presentación de resultados de la entidad bancaria, consideró que la nueva figura fiscal, tal y como está diseñada, contraviene y «distorsiona la normativa bancaria europea», que pide que se repercutan todos los costes a la hora de hacer una previsión de la concesión de crédito. La nueva normativa, en cambio, prohibirá por ley que la banca traslade a los clientes el impuesto. «Como país no nos podemos permitir ir en contra de la normativa europea. A los supervisores se les pone en una situación imposible, hay que ser claro con ello», remarcó.

CaixaBank calcula que la tasa tendrá este año un impacto «muy significativo» en sus cuentas, de entre 400 y 450 millones, aunque reconoció que todavía no se habían hecho estimaciones sobre el coste en el próximo ejercicio. Gortázar entiende que este impuesto es «injusto» porque su creación parte de la base de que los bancos están teniendo unos resultados extraordinariamente elevados, y «eso no es cierto». La rentabilidad media del sector –recordó–, «es baja», pues se sitúa en el 5,37%, con una previsión de que continúe a la baja este año.

También produce una grave distorsión porque «afecta solo a aquellas entidades cuyos intereses y comisiones superaron los 800 millones en 2019». Se refería el consejero delegado a las entidades extranjeras que tienen sucursales en España y que no alcanzan estos ingresos y, por ejemplo, a los fondos buitre, que no van a estar sujetos a este gravamen. «¿Vamos a dejar que ellos sean más competitivos? No me parece justo ni razonable».

CaixaBank se anotó un beneficio neto de 1.573 millones de euros entre enero y junio de 2022, lo que supone un 17,1% más sin incluir los efectos extraordinarios derivados de la fusión con Bankia y tomando como base perímetros homogéneos, mientras que en términos contables y sin tener en cuenta dichos atípicos elevó su beneficio un 23,1%. Sin embargo, sin contar con los efectos contables de la fusión, la entidad obtuvo un 62,4% menos de ganancias que en el mismo periodo del año pasado, cuando ganó 4.181 millones.

El grupo mantiene su velocidad de crucero tras haber alcanzado los 704.505 millones de euros de activo total y una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) a 12 meses sin extraordinarios de la fusión del 7,9% (-1,25%), mientras que la ratio de eficiencia se sitúa en el 56,1%. Gortázar se mostró «muy satisfecho. Hemos completado un primer semestre muy positivo».