Esto es lo que debe hacer si le llaman suplantando a su compañía telefónica o de suministros

Estamos una mañana revisando nuestro email y llega a la bandeja de entrada un correo de nuestro banco alertándonos de que si no cambiamos la contraseña nos desactivarán la cuenta mañana. Ante la preocupación latente, accedemos con nuestras credenciales en la supuesta web de la entidad financiera en cuestión y no solo no nos cambian la contraseña, sino que de esta forma, los ciberdelincuentes se quedan con nuestros datos. Otro de los casos de los que hemos podido ser testigos en redes sociales, es de como nos han aparecido anuncios de ofertas inimaginables de aquellas deportivas que tanto queríamos y al ir a comprarlas, el dinero deja de estar en la cuenta y el bien ansiado nunca llega.

Estas y mil formas más son las tácticas que utilizan los ciberdelincuentes cada día del año para atacar a miles de empresas y particulares con el objetivo de obtener contraseñas, datos personales e incluso un beneficio económico de las víctimas que piquen el anzuelo.

Una de las últimas estafas se ha realizado en el mes de julio, la cuál ha sido vía telefónica y el delincuente se hacía pasar por un trabajador de una compañía telefónicas o de suministros para informarles de que el precio de su tarifa se iba a ver incrementado. Esto es un caso de vishing, es decir, una llamada en la que suplantan la identidad de la empresa. Ante estos casos, desde Legálitas aconsejan que se tenga “mucha precaución ante este tipo de llamadas y asesorarse con un experto sobre cómo proceder antes de dar ningún paso”.

Lo que suele ocurrir en estos casos es que los usuarios reciben una llamada de su compañía telefónica, informándoles que esa misma noche les van a incrementar la tarifa y se iniciará un nuevo compromiso de permanencia. Ante esta situación, los clientes se ven entre la espada y la pared, ya que si no aceptan el cambio pueden incluso llegar a perder su número de teléfono. Por tanto, con tanta poca antelación, los clientes suelen darse de baja, aceptando una nueva que conlleva pagar una penalización por incumplimiento de contrato y baja anticipada.

“Para modificar las condiciones del contrato sin tu consentimiento, las compañías deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 9 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, que exige, entre otros, avisar al usuario con al menos un mes de antelación. Por ello, es importante que leas la información contenida en las facturas, ya que ese aviso puede incluirse en ellas”, explica Jezabel Pérez, abogada de Legálitas.

Por tanto, si una persona recibe una llamada de este tipo, desde Legálitas explican que se debe sospechar de su veracidad y antes de tomar cualquier decisión, recomiendan llamar al servicio de atención al cliente del operador de telefonía o suministros con el objetivo de “verificar si la llamada la han hecho ellos o no y confirmar si realmente te van a modificar la tarifa”.