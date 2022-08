Adiós a quedarte sin batería en el móvil gracias a Decathlon

Aunque todos asociemos a la gran cadena francesa Decathlon con la venta de productos y ropa para hacer deporte, muchas veces es sorprendente lo que podemos encontrar tanto en su web como en sus tiendas físicas. No solo todo lo relacionado con los deportes y aficiones más raras que pueda usted pensar, sino que se han convertido en todos unos especialistas para aquellos que buscan productos tecnológicos del día a día sin necesidad de gastarse mucho dinero.

Eso es lo que pasa con lo el nuevo gadget que tiene la firma francesa a la venta. Nadie ahora concibe quedarse sin batería en el móvil. Lo usamos para todo, ya sea leer las noticias, jugar o ver cualquier película o serie (lo de llamar ya lo dejamos para otro momento). Siempre tenemos que estar conectados y ahora en verano es un poco más difícil puesto que no siempre estamos en nuestra casa, o no siempre podemos encontrar un enchufe disponible para poder poner a cargar nuestro teléfono móvil o nuestra tablet (esto es casi indispensable para el que tiene niños en casa). Durante el verano nos desplazamos a otros destinos en los que tenemos menos comodidades pero no renunciamos a nuestro teléfono. Para aquellos que disfrutan de la playa , la montaña o el camping , Decathlon tiene un panel solar plegable que acabará con las “penurias” de andar buscando enchufe para cargar nuestro smartphone.

PANEL SOLAR PLEGABLE 20W - USB 5V FOTO: Decathlon

Panel solar plegable para cargar móviles

Gracias a este gadget podremos cargar el móvil en cualquier situación sin necesidad de electricidad ni baterías externas, solo con la luz del sol. Es ideal porque es cómodo y ligero además de plegable. El panel solar de 15W podrás llevarlo a cualquier lado, tanto en tus excursiones en la montaña como en cualquier otra actividad en la naturaleza sin temor a que tu móvil se quede sin batería. También es ideal para poder cargar el móvil en la playa mientras disfrutas de un día soleado y veraniego.

Posee una salida USB con la que podrás cargar directamente tu móvil o tu batería externa. La potencia (pmax) es de 20 W de voltaje máximo (vmpp) y 5V corriente máxima (impp). Las dimensiones de este panel solar plegable plegado son de 160 x 100 x 20 mm y su peso es de 0,6 kg.

Así que ya sabe, si en su próxima salida al campo , la montaña o la playa no quiere estar pendiente de cargar el móvil antes de salir o de si no podrá encontrar una toma de electricidad cerca, este producto será su salvación y por menos de 40 euros no podrá decir que no está localizable en su siguiente escapada.