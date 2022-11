Fraude en cajeros: estas son las comprobaciones que debe hacer para evitar que le vacíen la cuenta

Las estafas por Internet están a la orden del día y los ciberdelincuentes no dejan de estar al acecho, esperando cualquier mínima brecha de seguridad para atacar a particulares, empresas e incluso gobiernos, consiguiendo robar información sensible e incluso dinero a aquellos más ingenuos. No obstante, pese a que los delincuentes suelen utilizar el Internet como canal frecuente para llevar a cabo sus estafas, este no es el único, sino que en la vida real nos podemos encontrar con una cantidad ingente de fraudes. En este sentido, los cajeros suelen ser el foco principal de estos delincuentes, ya que a través de diferentes técnicas como teclados falsos, cámaras camufladas o incluso aparatos que copian los datos de la tarjeta, consiguen hacerse fácilmente con el botín.

Ante esta problemática, desde el Banco de España explican a los ciudadanos algunas de las técnicas más utilizadas por los delincuentes para evitar caer en su trampa. Una de ellas es el “skimming”, método a través del cual los criminales intentan conseguir datos de la banda magnética de la tarjeta de la víctima superponiendo o intercambiando “copiadoras” en la parte externa de los cajeros, es decir, en la ranura en la que se introduce la tarjeta. “Además, para robar tu PIN instalan una cámara en el lateral y graban el momento en el que lo marcas o superponen un teclado falso que lo registra y almacena”, explican desde el Banco de España. Por tanto, ambos elementos son considerados “skimmers”.

Otro de los métodos utilizados es el conocido como “lazo libanés” en el que los delincuentes manipulan el cajero para que la tarjeta se quede atascada y no salga. En estos casos, después de que la víctima desista y abandone el cajero, el ladrón regresa para recuperarla.

Asimismo, otro tipo de estafa es el “cash trapping”, es decir, una trampa de dinero en efectivo en la que el cajero no proporciona la cantidad solicitada, pero sin embargo, esta es descontada de la cuenta corriente desde la que se ha realizado la operación. Por tanto, el delincuente bloquea el dispensador de efectivo, ya sea con un elemento en la parte externa del cajero o en su interior como puede ser adherir una barra de pegamento en la ranura de extracción, de manera que el dinero no salga y cuando el cliente abandone el cajero en cuestión, los estafadores podrán recoger ese dinero.

Recomendaciones del Banco de España

Ante este tipo de problemáticas, desde el Banco de España establecen una serie de comprobaciones de seguridad que deben hacer los usuarios cuando saquen dinero de un cajero: