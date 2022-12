Descubre el invento de Decathlon para no pasar frío nunca más

El gigante francés nos tiene acostumbrados a todo tipo de productos para sobrellevar el invierno, ya sea en forma de artículos de ropa (quien no tiene alguno de sus múltiples abrigos, chubasqueros, forros polares...) o en forma de productos para poder disfrutar de él sin que nos deje “helados” como pueden ser los guantes, calcetines, pantalones y botas. También podemos contar con Decathlon para poder disfrutar del invierno (y de todas las estaciones porque el gran rey del deporte lo abarca todo), así podemos encontrar todo tipo de artilugios y utensilios para aquellos amantes de los deportes de invierno, pero lo que no sabíamos es que por muy poco dinero podemos encontrar el producto perfecto para poder sobrellevar las temperaturas más frías o mejor aún el mejor producto que puede tener una persona que no soporta el frío.

Calentadores para pies y manos

Si es usted usuario de Decathlon y poco amante del frío seguro que ya descubierto estas bolsitas que pasan desapercibidas pero que pueden ser fantásticas y su labor es poco reconocida.

Decathlon ha desarrollado varios lotes de calientamanos y calientapiés para poder descubrir el producto sin tener que comprar el lote entero, por si quiere probar antes de lanzarse a comprar para todo el invierno. Podrá probar su aporte de calor durante las actividades deportivas en invierno o simplemente usarlo cuando vaya de viaje a un sitio más frío.

Calientamanos y calientapiés de Decathlon FOTO: Decathlon

Los calientamanos compactos duran 6 horas de calor y los calientapiés autoadhesivos duran hasta 5 horas de calor siempre que se inserten muy calientes en el calzado. No hay que pegar el calientapiés sobre la piel ni sobre el empeine. Junto con los calcetines, estos calientapiés te aportarán un calor suave y regular durante aproximadamente 4 o 5 h, para tus paseos y actividades invernales.

Estos calientapiés adhesivos se activan en contacto con el aire. Para durar las 5 horas que pone en el envase el calientapiés se debe insertar muy caliente en el calzado. No pegar el calentador directamente sobre la piel.

Su rapidez de acción es otra de las cosas que merece la pena de este producto, ya que solo tendrá que abrir la bolsita, amasar entre las manos para darle calor y esperar durante 10 minutos. Podrá activarla a temperatura ambiente para que pueda durarle el tiempo necesario. Si ve que la bolsita no funciona adecuadamente solo tendrá que soplar para acelerar la reacción, sobre todo a 0ºC o por encima de los 2000 m.

Calientamanos y calientapiés de Decathlon FOTO: Decathlon

El modo de empleo es muy fácil como hemos dicho, solo tendrá que retirar el calentador de la bolsita y amasarlo para activar el proceso de calentamiento gracias al oxígeno y la humedad del aire. Esperaremos 10 minutos porque el calentador debe estar muy caliente antes de meterlo en el calzado (por ejemplo). Para que se active idealmente debería ser a temperatura ambiente de 20ºC (por ejemplo en casa, en el coche...).

Una cosa que debe tener en cuenta con estas bolsas que se calientan es que no deben utilizarse con la práctica deportiva intensiva (tipo esquí de fondo, patinaje artístico...) porque el sudor humedecerá excesivamente la mezcla y disparará la reacción. Tampoco es conveniente para los niños ya que estos sudan 2 o 3 veces más que los adultos en los pies y las manos en una práctica deportiva similar.

No debe pegarse tampoco en el empeine, porque los cordones se apoyan en esta zona generando fricciones que aceleran la reacción. Se debe pegar el calentador únicamente en la zona de los dedos de los pies.

Estos sobres tienen un calentador que es una mezcla de polvo de carbón activo y hierro, que produce calor al oxidar el hierro. La reacción se detiene cuando no queda carbón activo y se detiene por completo tras unas 5 o 6 horas. En un ambiente hermético (por ejemplo, en una bota de goma o con un cubrecalzado de ciclismo de neopreno también se detiene la reacción, eso sí, si el calentador vuelve a estar en contacto con el aire, la reacción comienza de nuevo.

Utilizar con precaución y bajo supervisión en niños, personas mayores o minusválidas. Consultar un médico antes del uso en caso de diabetes, piel frágil o sensible, problemas circulatorios, parálisis o nervios dañados, artritis, reumatismo, para mujeres embarazadas o en caso de duda. No usar sobre quemaduras por congelación ni sobre la piel desensibilizada. No utilizar durmiendo y no utilizar junto con analgésicos externos ni con otros dispositivos calentadores.

Si prueba estos calentadores seguro que no volverá a temer el frío en lo que queda de invierno y si le encantan pues seguro que podrá usar todo el repertorio que Decathlon vende para la espalda o para otras partes del cuerpo.