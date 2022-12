Bruselas indulta por Navidad a Amazon de una multa de 47.000 millones

Poco antes de las beatíficas fiestas navideñas, Amazon y la Comisión Europea han fumado la pipa de la paz. El gigante del comercio online se ha comprometido a hacer una serie de cambios para evitar una multa multimillonaria, después de que en los últimos años la Comisión Europea le hubiese abierto varias investigaciones por prácticas anticompetitivas en contra de la legislación comunitaria sobre el mercado único. De esta forma, Amazon se ha librado de una sanción económica que podría haber ascendido al 10% de sus ventas, unos 47.000 millones de dólares.

El gigante del comercio electrónico basa su estrategia en su naturaleza dual: por una parte vende sus propios productos en su plataforma mientras ofrece también su portal de internet para que otros comercios lo hagan. A partir de ahora, Amazon se ha comprometido a no poner zancadillas a los competidores que utilizan su plataforma.

Entre las medidas a la que se ha comprometido la multinacional, se encuentra mejorar la visibilidad de los comercios competidores para dar el mismo trato en la denominada “caja de compras”, aquellas parte destacada en la página web que acaba generando mayores ventas ya que resulta más visible para los consumidores y el proceso de adquisición resulta más fácil.

Además, el gigante del comercio on line también creará una línea de venta alternativa para aquellos clientes a los que la velocidad en la entrega tras haber completado el pedido no es tan importante. Asimismo, los vendedores que utilizan los servicios Amazon podrán elegir cualquier empresa de transportes y logística y no verse obligados a depender de los la propia compañía.

Según el pliego de cargos presentado por la Comisión Europea, Amazon chantajeaba de forma velada a los comerciantes que querían vender sus productos en la plataforma al obligarles a aceptar una serie de condiciones que suponían trabas para su propio desarrollo comercial y para los clientes cuya capacidad de decisión en la compra se veía mermada.

En su primeras pesquisas que datan de 2019, Bruselas ya sospechaba que Amazon estaba utilizando información privada de los comercios que publicitaban sus productos en sus plataformas. Esto permitía a la compañía utilizar estos datos en su propio beneficio, ya que podían dañar las ventas de productos rivales, por ejemplo, a través de mejores stocks que sus adversarios en el mercado.

A pesar de que Bruselas ha dado luz verde a este acuerdo, la vigilancia continúa. Si estos compromisos no se cumplen, la Comisión Europea mantiene su amenaza de una multa del 10% de las ventas de Amazon, más un 5% adicional por cada día de no respeto a estos compromisos.