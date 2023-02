Iryo triplicará sus frecuencias antes de verano

Iryo triplicará al número de frecuencias diarias que ofrece ahora antes de verano. La operadora ferroviaria que controlan Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía, que arrancó su servicio comercial el pasado 25 de noviembre, cuenta ahora mismo con once trenes Frecciarossa 1000 con los que presta servicio en los corredores que enlazan Madrid con Barcelona y Levante. Con ellos, presta 24 frecuencias diarias, pero su plan es incrementar este número hasta alrededor de 70 antes de verano una vez complete la flota de veinte trenes que tiene encargados, cuyas unidades restantes irá incorporando en los próximos meses y que le permitirán también lanzar sus operaciones hasta Sevilla el 31 de marzo, según han explicado fuentes de la compañía.

Además de extender sus servicios hasta el sur, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Iryo a operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Cuenca, Madrid y Albacete, Albacete y Cuenca y Barcelona y Camp de Tarragona. Unas paradas intermedias que Iryo irá prestando de forma progresiva a medida que incorpore más material rodante a su flota.

Barcelona-París

En paralelo al lanzamiento de sus servicios en España, Iryo asegura que ya está trabajando en una futura conexión entre Barcelona y París. Para hacerlo, la operadora necesitará las autorizaciones pertinentes de Francia, además de otros requisitos como homologar el material rodante o formar a los maquinistas. Un proceso que, como apuntan, necesita de años, por lo que el proyecto se concibe desde la compañía como una meta a largo plazo, sin descartar, no obstante, que pueda estar en marcha antes de 2030. Desde Iryo consideran que como Trenitalia, uno de sus principales accionistas, ya presta un servicio entre Milán y París, esta experiencia les puede ayudar para acelerar el laborioso y complejo proceso de desembarco en el país vecino. Precisamente, la positiva experiencia de la operadora pública italiana en Francia es la que ha llevado a Iryo a comenzar a trabajar en una ruta que, aseguran, ha demostrado que puede ser viable económicamente porque tiene demanda.

Interior de uno de los trenes de Iryo el día de su presentación FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

La conexión con París está no sólo en la hoja de ruta de Iryo. Renfe también trabaja para lograr los permisos de las autoridades francesas y homologar los Avril para enlazar la capital francesa con Lyon, hasta donde llegará desde verano desde Barcelona. La compañía española explotaba antes una ruta entre la capital catalana y París en cooperación con SNCF. Sin embargo, la operadora francesa decidió no renovar esta colaboración y empezó a prestar servicio en solitario a mediados de diciembre porque considera, como Iryo y la propia Renfe, que es económicamente rentable.

Galicia y País Vasco

A medio plazo, en la hoja de ruta de Iryo el año 2026 aparece señalado en rojo porque será, si se cumplen sus planes, el del lanzamiento de su segunda fase en España. Su intención es empezar a operar desde entonces en la línea de alta velocidad de Galicia, como explicó su director general, Víctor Bañares, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero. Aunque, para hacerlo, tendrá que buscar los trenes adecuados. En España hay dos tipos de ancho de vía: el estándar internacional y el ancho ibérico. Y como en todo el norte, incluida Galicia, va a haber tramos en los que va a ser necesario el ancho ibérico, la compañía tendría que invertir otros 250-350 millones de euros adicionales a los 800 millones que ya ha gastado para adquirir trenes que puedan circular por ambas vías ya que los Frecciarossa sólo pueden hacerlo por el estándar internacional. Para dar continuidad a circulaciones en dos tipos de ancho de vía, son necesarios trenes de ancho variable como el Avril de Talgo que Renfe pondrá en servicio en el corredor gallego -aunque todavía no hay fecha para ello después de múltiples retrasos- para que realmente haya alta velocidad en toda esta comunidad autónoma y no sólo hasta Orense.

Los planes de iryo en el norte del país no se limitan a Galicia, pues a la compañía también le interesa la línea del País Vasco, una conexión que, aunque todavía no está terminada, despierta ya gran interés no sólo entre los tres operadores que tienen capacidad asignada -Renfe, Ouigo e iryo-, sino también entre otras compañías que se quedaron fuera de las vías en la primera fase de la liberalización ferroviaria.

Entre los planes del grupo también está poner en marcha servicios en el Corredor del Mediterráneo. Aunque aquí, como apuntan las fuentes de la compañía consultadas, ahora mismo, tendrían el mismo problema que en Galicia, pues hay tramos de vía con ancho ibérico y otros de internacional, lo que les obligaría a comprar también trenes de rodadura variable. No obstante, la compañía espera que las actuaciones que se están haciendo solucionen esta dualidad en un futuro.

En el plano internacional, aunque sin una fecha definida, aparecen también las conexiones entre La Coruña y Lisboa y Madrid y la capital lusa. La operadora ferroviaria controlada por Air Nostrum, Trenitalia y Globalvía ha sido seleccionada por la Comisión Europea para poner en marcha un proyecto piloto para establecer ambos servicios transfronterizos. Desde Iryo se han felicitado por este apoyo europeo, aunque aseguran que se trata de un proyecto que está en una fase incipiente y no avanzan más detalles más allá de su interés por desembarcar en Portugal.