Un abogado laboralista revela las claves a seguir si estás en estado de baja laboral: "Están vigilados por detectives"

La baja laboral es un tema conflictivo que en situaciones extremas puede llegar a deteriorar la relación del empleado con la empresa. Aunque siempre hay que poner por delante el derecho laboral que posee el trabajador, pues este le otorga una lista de libertades que no han de ser coartadas por el empresario. Sin embargo, no hay que eximir de culpa a aquellos que utilizan este ambiente como pretexto para eludir el trabajo a toda costa. El mundo laboral está lleno de lagunas que son aprovechadas por los más osados que ven este vacío como una oportunidad para esquivar sus funciones.

Es por eso, de vez en cuando, las corporaciones sobrepasan los límites establecidos en el marco legislativo para comprobar la veracidad de las palabras de sus asalariados. No obstante es importante establecer la distinción entre la baja médica, concedida con motivo de los problemas de salud que padezca el empleado estimado por un profesional, y la baja laboral, que se debe a motivaciones personales. Es en esta última instancia donde más se ven los casos de supervisión, por parte de la empresa, de la actividad que lleva a cabo el sujeto. Pero, ¿en realidad existe un sustento legal que apruebe esta vigilancia?

Pues la verdad es que, por distópico que parezca, la legislación si que reúne esta idea aunque con una serie de matices. Por tanto, no dejan carta blanca al empresario ni al empleado. Esta inspección ha de regirse por tres factores fundamentales. En primer lugar, y, a la vez, el apartado más obvio de todos, el control deberá ser debidamente informado por la empresa, el trabajador ha de conocer la idea de que en cualquier momento puede ser vigilado. Asimismo, su finalidad debe ser únicamente la verificación de que efectivamente el individuo se encuentra en ese estado. Por último, la proporcionalidad debe medirse en un equilibrio entre causa y tiempo.

Esto es lo que no debes hacer si estas de baja según un experto

Juan Manuel Lorente, abogado laboralista también conocido en redes bajo el nombre de @juanmalorentelaboralista, expuso en una de sus últimas publicaciones las claves para evitar que las empresas usen la baja laboral en tu contra. "Por supuesto no te pueden despedir por cualquier cosa dentro de tu baja médica" asegura el especialista. Los métodos que llevan a cabo las empresas en algunos casos no pertenecen a la realidad sino a la tergiversación de la misma. De esta manera, no conviene darle motivos para que esta actué en tu contra, aunque estos sean prácticamente insustanciales. El experto asegura una tendencia creciente de los casos donde los clientes "están vigilados por detectives".

En estos casos el procedimiento suele ser el mismo: "El detective lo recoge y se lo manda la empresa que tarda muy poco en, primero, abrir un expediente contradictorio contra el trabajador y luego despedirlo" añade. Por tanto, la actividad en redes sociales, la actividad física que no se pueda llevar a cabo en tu estado o el ocio público no correspondido, han de ser evitados. Esto solo pone de manifiesto una excusa perfecta para que, en el caso de que cuentes con una supervisión laboral, la compañía tenga la potestad de rescindir tu contrato de trabajo.

Detectives privados: los límites de la legalidad

Esta revisión ha de ser controlada, no solo por los factores antes mencionados, sino también por lo derechos del ciudadano recogidos institucionalmente. Tal y como recoge el artículo 18 de la Constitución, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen han de ser respetados, pues la persona física es la única que puede decidir sobre su figura. Es en el apartado del derecho a la intimidad donde más se suele sobrepasar la línea legal, ya que, el detective solo puede ejercer su papel de supervisor en espacio de dominio público, y no en domicilios particulares ni privados.