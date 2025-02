¿Qué trabajadores tienen derecho a solicitar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media?

Fue hace ocho días cuando Yolanda Díaz presentó en Consejo de Ministros la que es una de sus medidas estrellas en materia de empleo: la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media sin merma salarial. Si bien es cierto que se aprobó el pasado 4 de febrero, el anteproyecto de ley debe pasar ahora por el Parlamento y parece que no las tiene todas consigo para salir adelante. La formación de Puigdemont ya ha comunicado a la titular de Trabajo y Economía Social que su proyecto puede fracasar por no negociarlo con ellos antes.

Este no es el único escollo que se le presenta a la también vicepresidenta segunda del Gobierno. Ayer martes se aprobó la subida del SMI en 50 euros más al mes, pero lo que parecía una buena noticia para más de dos millones de trabajadores, se entorpeció por las disputas internas con el Ministerio de Hacienda. La ministra María Jesús Montero anunció que obligará a tributar por primera vez por el salario mínimo tras negarse a adaptar el IRPF a la subida de 2025.

¿Quién tiene derecho a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana?

Una vez que se apruebe la medida para reducir la jornada en las Cortes todos los trabajadores en España pasarán a disfrutar de una jornada legal ordinaria de 37 horas y media a la semana. La norma permitirá disminuir la duración máxima de la jornada a treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual, sin reducción salarial.

La intención de Trabajo es que la ley obligue, a través de una disposición transitoria, que todas las empresas cumplan con esta reducción de jornada a partir del 31 de diciembre de 2025. Según datos proporcionados por La Moncloa, se prevé que la normativa beneficie a más de 12 millones de trabajadores del sector privado en nuestro país. No obstante, habrá un régimen sancionador para aquellos empleadores que no cumplan con la reducción de la jornada laboral, con la novedad de que será por cada trabajador y no por empresa como hasta ahora.

Nuevo registro de la jornada laboral

Será muy importante llevar un registro digital de la jornada para ayudar tanto al trabajador como a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social a controlar que se cumple con esta reducción. Todas las compañías, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Para ello, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

La jornada de las personas trabajadoras a tiempo parcial, se totalizará mensualmente, entregando la empresa a la persona trabajadora, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.