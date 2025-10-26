La administración Trump sanciona con 40 millones de dólares a California por no exigir a los camioneros el conocimiento del inglés

El Secretario de Transporte de los EE. UU., Sean P. Duffy, ha anunciado que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) retendrá más de 40 millones de dólares de California tras una investigación que demostró que este estado no ha cumplido con los estándares de dominio del idioma inglés (ELP) del Departamento. California cuenta con una gran población de hispanohablantes. La sanción se basa en "razones de seguridad" para que los transportistas profesionales conozcan el idioma común de los estadounidenses. En España, como es sabido, en comunidades como Cataluña y el País Vasco los carteles están rotulados en dos idiomas. el automómico y el español y puedes hablar, al menos hasta ahora, con los agentes en español.

“Este verano, les avisé a los estados: hagan cumplir los requisitos de inglés de la Administración Trump o los cheques dejarían de llegar. California es el único estado del país que se niega a garantizar que los conductores de camiones puedan leer las señales de tránsito y comunicarse con las fuerzas del orden. Este es un problema fundamental de seguridad que los afecta a ustedes y a sus familias en las carreteras de Estados Unidos”, declaró el citado alto cargo, según una nota oficial.

En total, se verán afectados 40,685,225 de dólaresdel Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas (MCSAP) otorgado a California. El MCSAP proporciona subvenciones a los estados para realizar inspecciones en carretera, control de tránsito, auditorías de seguridad de empresas de transporte y campañas de educación pública.

"Seamos claros: este es un dinero valioso que debería destinarse a los excelentes hombres y mujeres de las fuerzas del orden de California, a quienes apoyamos. La insistencia del gobernador Newsom en obstruir la ley federal me ha atado de manos", añadió el Secretario.

Para que la FMCSA restablezca la financiación, California debe adoptar y aplicar activamente una ley, reglamento, norma u orden que sea compatible con el requisito federal de ELP para conductores comerciales. Esto significa que los inspectores estatales deben comenzar a realizar evaluaciones de ELP durante las inspecciones en carretera y dar de baja a quienes no las superen.

El 26 de agosto de 2025, el Departamento anunció que California se encontraba entre los estados en peligro de perder fondos federales si no adoptaba ni aplicaba los requisitos del ELP para conductores de vehículos comerciales. En julio, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) también declaró públicamente que no tenía intención de cumplir con esta regulación federal.