Los alimentos se disparan un 40% desde que gobierna Pedro Sánchez

El BCE sabe que la inflación tiene un origen monetario y, para ello, como están haciendo 70 bancos centrales en el mundo, debe subir tipos y reducir la cantidad de dinero en el sistema. Lo triste es que en el debate económico se creen alarmas por una subida de tipos gradual y bien diseñada pero no se dijera nada cuando la eurozona se embarcó en el mayor exceso monetario de su historia forzando tipos negativos, que es una aberración económica que incentiva el riesgo y dispara los desequilibrios monetarios, y la mayor expansión del balance del banco central desde su creación.

De aquellos excesos viene esta normalización. Lo triste es que la mentalidad burbujera de muchos políticos defienda la represión financiera a pesar de tener la evidencia de que lo que genera las crisis es la acumulación de riesgo por exceso monetario.

¿De dónde viene la inflación?

No, la Unión Europea no está en recesión por las subidas de tipos. La Unión Europea está en recesión por el efecto devastador de la inflación en las familias y en las empresas. Y la inflación viene por el alocado aumento de la cantidad de dinero de 2020, cuando se multiplicó la base monetaria cinco veces más rápido que en lo que llamamos en su día el «bazooka de Draghi», que se quedó en una pistolita de agua. Y es que Draghi sí tuvo en cuenta que no debía aumentar la masa monetaria por encima de la demanda real de dinero. Todos esos límites se sobrepasaron en 2020.

No, la inflación no la han causado los beneficios empresariales ni los salarios ni las materias primas. Si los beneficios empresariales causaran la inflación, haría décadas que la inflación sería más del doble de la registrada. Es una sandez de tal calibre que solo la puede justificar el que imprime moneda o el que se beneficia de ello.

El inflacionismo siempre te intentará convencer de que la inflación la causa cualquier cosa excepto lo único que puede hacer que los precios agregados se disparen al unísono: Mucha mayor cantidad de dinero hacia activos relativamente escasos.

La inflación no es la subida de los precios, es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiduciaria que emiten los estados. Por eso, países que han estado tan expuestos o más a los efectos de la invasión de Ucrania o de lo que llaman ruptura de cadenas de suministro, Suiza o Corea del Sur, por ejemplo, tienen muchísima menos inflación que la eurozona.

Las subidas de tipos y contracción monetaria han sido la causa que ha reducido los precios de las materias primas globales en los mercados internacionales hasta niveles inferiores a los previos a la invasión de Ucrania. Es mucho más caro almacenar, financiar posiciones largas y refinanciar margin calls…. Y el índice global de materias primas se ha hundido un 40% desde las subidas de tipos a pesar de que la guerra de Ucrania se mantiene, China e India consumen más y a la vez se han hecho recortes de producción.

Las subidas de tipos de interés explican el 100% de la moderación de la presión inflacionista en 2023. Si tenemos hoy una inflación del 3,2% es gracias a las subidas de tipos, pero no podemos olvidar que la inflación es acumulativa.

La luz, un 22% más cara que la UE

Desde que gobierna Sánchez, la inflación acumulada según el INE es más de un 14,8%, el precio de los alimentos se ha disparado un 40%, tenemos la tarifa eléctrica un 22% más alta que la media de la UE, la séptima más alta de toda Europa, se ha disparado el precio del calzado y la vestimenta además de todos los bienes no replicables. Además, como muestra el Instituto Nacional de Estadística, el efecto de las medidas del gobierno ha sido fundamentalmente el de maquillar la inflación, al pasar a los consumidores el coste por otro lado, como ha ocurrido con el espejismo del mecanismo ibérico. La tarifa eléctrica en España es un 40% superior a la de Portugal, que también aplica ese mecanismo y país al que le enviamos casi 300 millones de euros de regalo por la intervención de mercado.

La inflación es el impuesto escondido. Los gobiernos son los primeros beneficiados. El BCE está reduciendo los excesos monetarios lentamente y de manera prudente. Debe continuar.