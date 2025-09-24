Las alternativas a los préstamos tradicionales que muchos ya usan: rápidas y flexibles

Durante décadas, pedir un préstamo significaba acudir a una sucursal bancaria, aportar una larga lista de documentos y esperar varios días hasta recibir respuesta. En 2025, el panorama es muy distinto: las plataformas digitales, las fintech y los brokers online ofrecen fórmulas de financiación más rápidas, con requisitos menos estrictos y procesos 100% en línea.

La inflación, la subida del coste de la vida y la dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes han impulsado la demanda de créditos inmediatos y flexibles. Ante este escenario, los bancos tradicionales han perdido terreno frente a nuevos actores que ponen el foco en la experiencia del usuario y la inmediatez.

En este artículo repasamos algunas de las alternativas más destacadas en España para quienes buscan financiación fuera de los canales bancarios clásicos.

Por qué buscar alternativas a los préstamos bancarios en 2025

El endurecimiento de los criterios de los bancos tradicionales, unido a los tiempos de espera y la burocracia, ha impulsado la demanda de opciones más rápidas. Muchos usuarios necesitan liquidez en cuestión de horas, algo que las entidades clásicas no siempre ofrecen.

A esto se suma el auge de la digitalización: las fintech y los brokers online permiten solicitar financiación sin papeleos, desde el móvil y con una respuesta casi inmediata. Sin embargo, estas ventajas tienen un coste en forma de intereses más elevados.

En este contexto, las alternativas digitales no sustituyen por completo a la banca, pero sí se han convertido en un recurso habitual para quienes priorizan agilidad y flexibilidad por encima de un tipo de interés bajo.

Mejores alternativas a los préstamos tradicionales

Nota: Los préstamos online ganan terreno a la banca tradicional por su rapidez y menor burocracia. Revisa siempre TIN/TAE, plazos y penalizaciones por demora.

Dineti Condiciones Marketplace rápido hasta 10.000 € ★★★★★ Acepta perfiles en ASNEF Solicitar con Dineti ➜ Importe: hasta 10.000 € · Plazo: 7 días – 60 meses

hasta 10.000 € · 7 días – 60 meses TAE orientativa: 10,95% – 24,15% (según perfil y prestamista)

10,95% – 24,15% (según perfil y prestamista) Proceso: 100% online y gratuito; ofertas en 10–15 min

100% online y gratuito; ofertas en 10–15 min Pro: alta aceptación y flexibilidad incluso con ASNEF

alta aceptación y flexibilidad incluso con ASNEF Contra: condiciones finales las marca la entidad colaboradora

Ideal para: obtener alternativas rápidas cuando el banco te dice no.

Cetelem Condiciones 6.000 € – 60.000 € sin cambiar de banco ★★★★☆ Intereses moderados si tienes estabilidad Pedir préstamo en Cetelem ➜ TAE orientativa: 7,96% – 15,24%

7,96% – 15,24% Plazos: hasta 60 m (< 10.000 €) · hasta 96 m (≥ 10.000 €)

hasta 60 m (< 10.000 €) · hasta 96 m (≥ 10.000 €) Requisitos: ingresos ≥ 1.100 €/mes · no admite ASNEF

ingresos ≥ 1.100 €/mes · admite ASNEF Pro: coste inferior a microcréditos si cumples perfil

coste inferior a microcréditos si cumples perfil Contra: si te han denegado por scoring bajo/ASNEF, no encaja

Ideal para: solventes a los que su banco habitual no ha financiado el proyecto.

MyKredit Condiciones Hasta 1.200 € online · decisión en minutos ★★★☆☆ Sin comisiones ocultas Solicitar en MyKredit ➜ Plazos: cortos (pocas cuotas)

cortos (pocas cuotas) Aprobación: muy rápida; útil tras una denegación

muy rápida; útil tras una denegación Pro: liquidez inmediata y proceso sencillo

liquidez inmediata y proceso sencillo Contra: intereses elevados; úsalo solo para urgencias puntuales

Ideal para: cubrir un imprevisto tras una denegación bancaria.

Plazo Condiciones Línea de crédito hasta 5.000 € ★★★☆☆ Solo pagas por lo que usas Pedir línea en Plazo ➜ Tipo: crédito revolving · TAE: ~24,51%

crédito revolving · ~24,51% Uso: disponer solo lo necesario tras una denegación

disponer solo lo necesario tras una denegación Pro: flexibilidad y disponibilidad continua

flexibilidad y disponibilidad continua Contra: coste alto si se prolonga; controlar la amortización

Ideal para: colchón temporal cuando no te aprueban un préstamo clásico.

Wandoo Condiciones Hasta 300 € (nuevos) · 850 € (recurrentes) ★★★☆☆ Respuesta casi inmediata Solicitar en Wandoo ➜ Primer préstamo puede ser al 0% TAE si devuelves en plazo (máx. 30 días)

Pro: útil para cantidades pequeñas tras un “no” bancario

útil para cantidades pequeñas tras un “no” bancario Contra: recargos/penalizaciones altos si te retrasas

Ideal para: microimportes urgentes y de muy corta duración.

Financiar24 Condiciones Propuestas en minutos · sin nómina ni aval ★★★☆☆ Acceso hasta ~750 € Abrir comparativa en Financiar24 ➜ Comparador gratuito: varias ofertas con un solo formulario

Pro: alta aprobación tras denegación en bancos

alta aprobación tras denegación en bancos Contra: TAE de las ofertas puede ser elevada; revisar condiciones

Ideal para: ver alternativas rápidas sin papeleo tras un rechazo.

MoneyMan Condiciones 100 € – 1.200 € con niveles de confianza ★★★☆☆ Más importe si devuelves a tiempo Solicitar en MoneyMan ➜ Escala de importes según historial dentro de la plataforma

Pro: acceso aunque te hayan denegado en bancos

acceso aunque te hayan denegado en bancos Contra: intereses altos y penalizaciones por retraso

Ideal para: microimportes con decisión rápida, si puedes devolver a tiempo.

Dineti: préstamos rápidos con procesos 100% digitales

Dineti se ha consolidado como una de las fintech de minicréditos más rápidas en España. Permite solicitar entre 50€ y 1.000€ en cuestión de minutos, con devolución en un plazo de hasta 30 días. Todo el proceso se realiza online, sin necesidad de papeleos ni llamadas telefónicas.

Su principal atractivo es la rapidez en la concesión: en muchos casos, el dinero llega a la cuenta del cliente el mismo día. Como contrapartida, los intereses son elevados —con TAE que superan con facilidad el 2.000%—, lo que limita su uso a imprevistos puntuales y nunca a financiación recurrente.

Ventaja : Solicitud sencilla y abono rápido del dinero

: Solicitud sencilla y abono rápido del dinero Desventaja: Coste muy alto si no se devuelve dentro del plazo pactado

Cetelem: préstamos al consumo con respaldo de grupo bancario

Cetelem combina la solidez de pertenecer a BNP Paribas con una tramitación online muy ágil. Ofrece préstamos personales de hasta 60.000€ con un TAE desde el 6,23% según importe y perfil del cliente.

A diferencia de los minicréditos rápidos, aquí hablamos de importes más altos y plazos más largos (hasta 96 meses), lo que lo convierte en una opción para financiar proyectos de mayor envergadura. Eso sí, exige justificar ingresos estables.

Ventaja : Importes elevados con tipos competitivos

: Importes elevados con tipos competitivos Desventaja: No apto para clientes con historial crediticio débil

MyKredit: microcréditos inmediatos

Especializada en préstamos pequeños, MyKredit concede entre 75€ y 1.200€, con devolución en un plazo máximo de 30 días. El dinero se ingresa en la cuenta del cliente en cuestión de minutos tras la aprobación.

Es una opción orientada a imprevistos puntuales. El coste es elevado (TAE superior al 3.000% en muchos casos), por lo que no es recomendable como financiación recurrente.

Ventaja : Rapidez y facilidad de acceso

: Rapidez y facilidad de acceso Desventaja: Intereses muy altos si no se devuelve a tiempo

Plazo: financiación digital vinculada a cuenta móvil

Plazo se posiciona como una alternativa híbrida entre cuenta digital y financiación. Ofrece la posibilidad de aplazar pagos y acceder a líneas de crédito integradas en su aplicación móvil.

Su atractivo reside en que el usuario gestiona todo desde una misma app, con una interfaz intuitiva y sin papeleos. Sin embargo, los importes son moderados y el acceso depende del perfil crediticio.

Ventaja : Gestión integrada en la app

: Gestión integrada en la app Desventaja: Importes reducidos frente a un préstamo bancario

Wandoo: minicréditos online con aprobación sencilla

Wandoo ofrece préstamos rápidos de hasta 850€ para nuevos clientes y hasta 3.000€ para clientes recurrentes. Los plazos van de 7 a 30 días.

Es una opción orientada a quienes buscan liquidez inmediata. La facilidad de concesión es su mayor atractivo, aunque los intereses son muy elevados si se retrasa el pago.

Ventaja : Alta tasa de aprobación

: Alta tasa de aprobación Desventaja: Coste financiero alto en caso de demora

MoneyMan: flexibilidad en importes y plazos

MoneyMan concede créditos de hasta 1.500€ para nuevos clientes y hasta 3.000€ para clientes habituales, con plazos más amplios que otros competidores (hasta 90 días).

Es una alternativa interesante dentro del segmento de microcréditos porque permite fraccionar la devolución en cuotas mensuales, lo que da más margen al prestatario.

Ventaja : Posibilidad de fraccionar la devolución

: Posibilidad de fraccionar la devolución Desventaja: Intereses altos en comparación con préstamos personales

Financiar24: acceso rápido a múltiples ofertas en un solo clic

Financiar24 funciona como un broker digital especializado en préstamos rápidos. El usuario rellena una única solicitud online y la plataforma la remite a diferentes entidades colaboradoras, lo que multiplica las posibilidades de obtener financiación. No cobra comisión al cliente, ya que obtiene sus ingresos de acuerdos con las financieras.

Es útil para quienes quieren comparar sin perder tiempo consultando web por web. Los importes varían en función de la entidad que apruebe el préstamo, desde microcréditos de 100€ hasta préstamos personales de varios miles de euros.

Ventaja : Ahorro de tiempo con un solo formulario

: Ahorro de tiempo con un solo formulario Desventaja: El usuario no siempre sabe de antemano qué entidad concederá el crédito

Fintonic: gestión financiera con acceso a préstamos personalizados

Fintonic nació como una app de control de finanzas personales, pero ha ampliado su actividad como intermediario financiero. A través de su “marketplace” de préstamos, permite comparar y solicitar financiación de diferentes bancos y entidades de crédito en función del perfil del cliente.

Su valor añadido está en que utiliza la información bancaria del usuario (ingresos, gastos, historial) para ofrecer propuestas ajustadas a su capacidad real de pago. Los préstamos suelen oscilar entre 1.000€ y 50.000€, con plazos de hasta 8 años y TAE desde el 5% en las mejores ofertas.

Ventaja : Ofertas personalizadas según el perfil financiero

: Ofertas personalizadas según el perfil financiero Desventaja: Es necesario vincular cuentas bancarias a la app para acceder a todas las opciones

Cómo elegir la alternativa adecuada

Antes de contratar una de estas opciones conviene valorar:

La proliferación de plataformas y fintech ha ampliado las opciones de financiación, pero también ha complicado la elección. No todas las alternativas sirven para cualquier perfil ni para todas las necesidades. Por eso conviene analizar varios factores antes de decidirse:

1. Importe y plazo que necesitas

Para gastos pequeños e imprevistos, los minicréditos online (como Wandoo o MyKredit) pueden ser suficientes.

Si buscas financiar un proyecto de mayor envergadura, opciones como Cetelem o los brokers que conectan con préstamos personales serán más adecuados.

2. Coste total del préstamo

No te quedes solo con la cuota mensual: revisa siempre la TAE y las comisiones asociadas.

Recuerda que la rapidez suele implicar un tipo de interés más alto, sobre todo en microcréditos.

3. Rapidez frente a seguridad

Las fintech y brokers destacan por la inmediatez, con aprobaciones en minutos u horas.

Los bancos tardan más, pero ofrecen tipos de interés más bajos y mayor seguridad en operaciones grandes.

4. Tu perfil financiero

Si tienes ingresos estables y buen historial, es preferible optar por préstamos personales con TAE moderado.

Si tu situación es más inestable, los microcréditos pueden aprobarse más fácilmente, aunque a un coste elevado.

En definitiva, la mejor alternativa no es la más rápida ni la más barata, sino la que se ajusta de forma realista a tu capacidad de devolución. Usar comparadores como Financiar24 o plataformas de gestión como Fintonic puede ayudar a acotar las opciones y encontrar un equilibrio entre coste y accesibilidad.

Preguntas frecuentes sobre las alternativas a los préstamos tradicionales

¿Son seguras las plataformas de préstamos online?

Sí, siempre que operen con autorización del Banco de España o estén registradas como intermediarios de crédito. Antes de contratar, conviene comprobar que la web ofrece información transparente sobre TAE, comisiones y plazos. Desconfía de plataformas que no muestran sus condiciones de forma clara.

¿Qué ocurre si no puedo devolver un minicrédito a tiempo?

En caso de impago, se aplican intereses de demora y comisiones adicionales que incrementan rápidamente la deuda. Además, tu nombre puede acabar en ficheros de morosidad como ASNEF, lo que dificultará obtener financiación en el futuro. Por eso es clave calcular bien la capacidad de devolución antes de solicitarlo.

¿Qué diferencia hay entre un broker online y una fintech de préstamos?

Un broker como Financiar24 actúa como intermediario: recibe tu solicitud y la envía a varias entidades para aumentar las opciones de aprobación. Una fintech como Wandoo o MoneyMan, en cambio, es la que concede directamente el crédito. Los brokers ofrecen variedad; las fintech, rapidez y control directo.

Más allá de la banca: cuándo compensa recurrir a estas opciones

Las alternativas online a los préstamos bancariostradicionales se han consolidado como soluciones rápidas y flexibles para necesidades de liquidez inmediata. Sin embargo, la agilidad tiene un coste: los intereses suelen ser mucho más altos que los de un banco.

La clave está en elegir bien: para cantidades pequeñas y urgentes, fintech y minicréditos; para importes mayores y proyectos de largo plazo, entidades como Cetelem o a través de brokers que amplían las opciones de aprobación.

