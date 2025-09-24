Telefónica Tech conecta más del 70% de las balizas V-16 certificadas por la DGT que serán obligatorias en tres meses

Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, sigue consolidándose como referente tecnológico en el ámbito de la movilidad al suministrar conectividad IoT (Internet de las cosas) a más del 70% de los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 certificados actualmente por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas balizas serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía, ya que permiten indicar con señales lumínicas intermitentes de color naranja la posición de un vehículo parado, por avería o accidente, al resto de los conductores y comunicar de forma anónima la posición a la plataforma de la DGT con el fin de optimizar la gestión del tráfico y alertar a los vehículos que se acercan a ese punto de la carretera. La principal diferencia con los triángulos es su mayor seguridad, ya que su colocación en el techo del vehículo se realiza sin necesidad de salir del vehículo, evitando situaciones de peligro.

Telefónica Tech ha alcanzado ya acuerdos con más de 30 fabricantes de balizas conectadas V-16 para prestar servicios de conectividad IoT, según informó este miércoles la compañía en un comunicado. "La propuesta de conectividad de Telefónica Tech proporciona cobertura en todo el territorio nacional y, a través del servicio IoT Data Ready de su plataforma Kite, garantiza el envío de los datos de una forma segura desde la baliza hasta los servidores de la DGT a la vez que reduce el consumo de la batería del dispositivo alargando la vida útil del mismo", explica la compañía.

Asimismo, Telefónica Tech pone a disposición de los fabricantes de las balizas las capacidades de su laboratorio The ThinX, un espacio de co-creación al servicio de clientes y partners para desarrollar y probar los productos conjuntamente antes de su despliegue masivo, así como para certificar la calidad del servicio de conectividad como paso previo a la homologación por parte de la DGT. Además, gracias a las capacidades de diseño de The ThinX, Telefónica Tech proporciona la placa de circuito impreso (PCB) con todos los componentes electrónicos del dispositivo para ser ensamblada, así como la baliza completa personalizable para aquellos clientes que lo requieran, adaptándose así a las necesidades específicas de cada proyecto.

"Estamos muy orgullosos de que los fabricantes de las balizas conectadas V-16 estén confiando en nuestra conectividad gestionada para incrementar la seguridad vial y promover, en definitiva, una movilidad más moderna, eficiente y segura", afirma José Manuel Caramés, gerente de preventa IoT de Telefónica Tech. La gestión de la conectividad IoT de Telefónica Tech ha sido reconocida como líder por firmas de analistas como Gartner, Kaleido Intelligence y Juniper Research, que han destacado tanto su capacidad para desarrollar soluciones integrales de conectividad como la escalabilidad, flexibilidad y funcionalidades de la plataforma de conectividad gestionada Kite.

Balizas conectadas en Movistar

En España, Movistar comercializa la baliza de emergencia V-16 homologada, desarrollada con tecnología de Telefónica Tech, que integra conectividad IoT para ofrecer una localización precisa y anónima. El dispositivo incluye una tarjeta SIM con 12 años de validez sin costes adicionales. Esta baliza, dirigida tanto a particulares como a autónomos, pymes y grandes empresas, no solo emite una señal luminosa de aviso en caso de emergencia, sino que además está vinculada a la plataforma DGT 3.0. Una vez activada, transmite la posición exacta del vehículo a dicho sistema. Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además, los clientes Movistar la tienen disponible en el catálogo de dispositivos miMovistar.