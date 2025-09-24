Iberdrola dispara la inversión a récord: 58.000 millones hasta 2028 con el foco en las redes de EE UU y Reino Unido

Iberdrola ha anunciado hoy unas inversiones récord de 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028. Un esfuerzo colosal para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas, saturadas en España por la deficiente planificación del Estado.

Estas inversiones suponen un incremento del 30% respecto al periodo 2021-2024. Así lo ha comunicado la segunda "utility" de Europa por capitalización bursátil en la presentación de su Capital Markets Day, que se celebra hoy en Londres.

El presidente del grupo, Ignacio Galán, ha afirmado que este Plan estratégico transforma la empresa hacia una compañía más regulada y centrada en Reino Unido y Estados Unidos: “Vamos a invertir 58.000 millones hasta 2028, de los que dos terceras partes irán destinados a redes de transporte y distribución, fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos”.

En este sentido, la eléctrica ha explicado que prevé invertir 37.000 millones de euros al negocio de redes: 25.000 millones estarán destinados a las redes de distribución y 12.000 millones a la red de transporte. Las inversiones van dirigidas a mercados con marcos cerrados o en negociación avanzada y que cuentan con una rentabilidad media (ROE) del 9,5%, ha remarcado en un comunicado.

70.000 millones en activos regulados en 2028

Esto permitirá situar la base de activos regulados en 70.000 millones de euros en 2028: 50.000 millones serán de la red de distribución y 20.000 millones de la red de transporte al final del periodo.

Al negocio renovable y clientes, la compañía tiene previsto destinar 21.000 millones de euros. De este montante, el 38% se destinará a la eólica marina; un 24%, en eólica terrestre y un 10% a almacenamiento y otro 10% a solar. El 75% de estos proyectos se encuentran ya en construcción.

De los 58.000 millones de inversión, el 85% irá destinado a países con "rating A" dotados con marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos. Esto permitirá el impulso del crecimiento con más estabilidad, predictibilidad, rentabilidad y seguridad.

España: 9.000 millones de inversión

Por países, el 65% de la inversión estará centrada en el Reino Unido y los Estados Unidos. Reino Unido se convierte en el principal destino de la inversión, con 20.000 millones de euros, seguido de los Estados Unidos, con 16.000 millones. Por detrás se encuentra la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.

Con esta estrategia la empresa se ha fijado como objetivo que su beneficio operativo bruto (EBITDA) alcance los 18.000 millones de euros en 2028 -3.000 millones más que en 2024- siendo las redes el motor del crecimiento, ya que contribuirán en un 55% al resultado operativo.

Además, el objetivo de la compañía es que el 75% del EBITDA no dependa de los precios energéticos para 2028.

Por su parte, la compañía se fija un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros para 2028, lo que supone 2.000 millones de euros más que la cifra récord de 5.530 millones alcanzada en 2024.

Dividendos

Además, Iberdrola repartirá cerca de 20.000 millones de euros entre sus accionistas en los próximos cuatro años, según la actualización de la 'hoja de ruta' para el periodo 2025-2028 presentada por el grupo con motivo de la celebración de su Capital Markets Day en Londres.

En concreto, la eléctrica presidida por Ignacio Galán proseguirá con su compromiso de incrementar la retribución a sus accionistas en línea con la evolución de los resultados.

Así, destinará entre el 65% y el 75% del beneficio a retribuir a sus accionistas -pay out, en inglés- y fija un suelo del dividendo de 0,64 euros para este periodo, dentro del programa de Iberdrola Retribución Flexible, que incluye la recompra de títulos.

Este plan estratégico se basa en una solidez financiera que permite a la compañía preservar los niveles de rating de crédito en 'BBB+', debido a la alta diversificación de sus fuentes de financiación y de su negocio, una sólida estructura financiera -un 73% de la deuda es a tipo fijo y largo plazo- y una gestión activa de la liquidez.

Además, Iberdrola, que ya ha ejecutado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, tiene previsto un plan de rotación de activos y alianzas de 13.000 millones de euros, de los cuales un 75% está completado.

Como consecuencia de todo ello, la empresa tiene previsto una generación de 52.000 millones de euros de flujo de caja en el periodo, impulsado por las nuevas inversiones, que ascenderán hasta los 58.000 millones de euros en el periodo 2025-2028, lo que representa un incremento del 30% con respecto al periodo 2021-2024, para afianzar su apuesta estratégica hacia los negocios regulados de las redes, y con el foco puesto en el Reino Unido y los Estados Unidos, que absorberán dos tercios del esfuerzo inversor del grupo.

Compromiso social: 15.000 nuevos empleos

La compañía tiene previsto crear 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial en los próximos cuatro años y realizar compras por un valor de 65.000 millones de euros a miles de proveedores, sosteniendo más de 500.000 puestos de trabajo en la cadena de valor. La inversióin en I+D+i alcanzará los 1.600 millones.

Además, contribuirá con más de 40.000 millones de euros a las arcas públicas en los países en los que está presente hasta 2028.