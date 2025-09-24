El turismo no solo vive de británicos y franceses: los españoles realizaron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre y gastaron un 9,7% más

Los españoles también contribuyen a la nueva edad dorada del turismo nacional. Aunque son los extranjeros los que han dado un mayor empujón a esta actividad clave para la economía española por su mayor poder adquisitivo, los españoles también apuestan por destinar una parte de su presupuesto familiar a viajar pese a las subidas generalizadas de precios. En concreto, los residentes en España realizaron un total de 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de este año, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024, y elevaron su gasto un 9,7%, hasta los 15.202 millones de euros, con la mayor parte concentrado en destinos nacionales, según la encuesta de turismo de residentes publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1,9% en el segundo trimestre y los realizados al extranjero se dispararon un 11,8% en tasa interanual. En cuanto a los destinos nacionales, las comunidades autónomas con más viajes de residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9% del total), Cataluña (14,7%) y Comunidad Valenciana (10,3%). En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña supusieron el 19% del total. Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (17,9%) y Andalucía (14,5%).

El gasto en los trayectos al extranjero se incrementó un 14,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 5.206 millones de euros, mientras que el gasto de los viajes por el interior de España subió un 7,5% y totalizó casi 10.000 millones de euros. El gasto medio diario fue de 92 euros en el segundo trimestre (76 euros en los viajes con destino interno y 153 euros en los realizados al extranjero). Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, con el 27% del total y un aumento anual del 7,9%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 30,7% del total y un incremento del 11,5%.

Por destino, el gasto medio diario más alto se registró la Comunidad de Madrid (111 euros), Canarias (110) e Islas Baleares (106). En cambio, el más bajo se dio en Castilla-La Mancha (59 euros), Extremadura (61 euros) y Castilla y León (62 euros). Por origen, el gasto medio diario más alto corresponde a los residentes en Canarias (108 euros), Islas Baleares (107 euros) y Cantabria (103 euros). En cambio, el menos se dio en Aragón (83 euros), Castilla-La Mancha (85 euros) y Comunidad Valenciana (88 euros).

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones, que representaron el 54,4% del total, se incrementaron un 4,9% interanual en el segundo trimestre y las visitas a familiares o amigos subieron un 6,7%. Por su parte, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 9% y los efectuados por otros motivos se redujeron un 11,4%. Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1%.

Asimismo, la población de 15 o más años realizó 44,7 millones de excursiones en el segundo trimestre, con un descenso anual del 15%. El 96,1% de ellas fueron por motivos personales.