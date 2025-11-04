De Amancio Ortega a Juan Roig: estas son las mayores fortunas de España en 2025

Amancio Ortega sigue siendo el hombre más rico de España. Así lo ha desvelado Forbes en su lista de 'Los 100 españoles más ricos en 2025' que recoge las mayores fortunas del país, que este año han aumentado en un 7%.

Con 109.900 millones de euros, el mayor accionista de Inditex vuelve a estar en cabeza, aunque ha perdido 10.300 millones desde los últimos datos publicados. Así, el empresario textil maneja el 42,5% de toda la riqueza de los más adinerados del país.

En segundo lugar, se encuentra su hija, Sandra Ortega, que cuenta con una fortuna de 10.000 millones de euros. Al igual que su padre, también ha visto reducido su patrimonio, en su caso, con una bajada de 400 millones, un 8,6% menos.

Recortando poco a poco distancias con la familia gallega, se encuentran Rafael del Pino Calvo-Sotelo y Juan Roig, ocupando la tercera y cuarta posición, respectivamente. El presidente de Ferrovial repite por segundo año consecutivo en este puesto de la lista Forbes para España tras ver cómo su fortuna ha aumentado en 900 millones de euros desde 2024, fijándose en los 8.000 millones.

Muy cerca se encuentra el fundador del grupo Mercadona, que tiene en su posesión 7.900 millones de euros, 2.100 millones más que en el último ejercicio. Hay que esperar hasta la séptima posición para volver a ver un nombre de mujer. En este caso, no es otra que Hortensia Herrero, una de las mayores accionistas de esta cadena de supermercados.

En el top 10 se encuentran un total de tres mujeres. Además de Ortega y Herrero, en el octavo puesto se sitúa María Del Pino y Calvo Sotelo, hija del fundador de Ferrovial. Con un patrimonio de 4.200 millones de euros, su riqueza ha aumentado en 1.000 millones.

Florentino Pérez, empresario y presidente del Real Madrid, que también ha visto cómo su fortuna se incrementaba en 400 millones de euros, maneja ya un patrimonio de 3.100 millones y ocupa la décima posición en el ranking, ganando un puesto respecto a 2024.

Aunque el 63,9% del patrimonio total se encuentra en manos de mayores de 74 años, el relevo generacional ha dado paso a una diversificación de los negocios donde la ciencia, la tecnología y el patrimonio financiero toman protagonismo y dejando atrás las estructuras tradicionales.

La persona más longeva de la lista no es otra que Isabel Casteló, que a sus 96 años cuenta con 1.300 millones de euros generados en el sector de las aseguradoras. Encabezada por Amancio Ortega, con 89 años, se dispone una extensa lista de octogenarios milmillonarios en España. Miguel Fluxà Roselló, con 87 años, atesora 3.300 millones con Iberostar; Juan Abelló, de 83 años, que controla 3.000 millones desde Torreal y los hermanos March Delgado, de 80 y 85 años, acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba.

La lista Forbes de los más ricos de España 2025 deja fuera nombres tradicionalmente vinculados a la riqueza nacional como Javier Botín, Mercedes Daurella, Francisco Javier Moll, Rafa Nadal, los Villar - Mir por razones variadas: descensos bursátiles, divisiones familiares o ajustes sectoriales.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a ser la región con un mayor número de millonarios de todo el país con un total de 29, uno menos que el año pasado, pero con una riqueza conjunta de 46.778 millones de euros, lo que supone un 13,2% más que en 2024.