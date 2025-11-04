El Imserso lanza 197.000 plazas de termalismo para 2026: requisitos, plazos y balnearios incluidos

El Imserso ha convocado 197.000 plazas en el programa de termalismo de 2026 para pensionistas en 84 balnearios de toda España entre febrero y diciembre de ese año, un 3,4% más que el año pasado, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes. Los precios parten desde los 302 hasta los 452 euros por persona.

Así, los turnos tendrán una duración de diez días (nueve pernoctaciones), se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.

Beneficiarios de este programa

El programa de termalismo del Imserso se creó en 1989 para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias y reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a los balnearios a precios accesibles. Para participar en el mismo se requiere:

Ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.

Ser pensionista por otros conceptos o que perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad.

Ser una persona asegurada o beneficiaria de la Seguridad Social, con 65 o más años.

Andalucía, Cataluña y Madrid: las comunidades con más plazas

Los precios incluyen los servicios de alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario y póliza de seguro.

Por número de plazas, las comunidades autónomas con el mayor número de ellas son Andalucía (32.146), Cataluña (30.900), Madrid (26.018) y la Comunidad Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).

Aunque en el programa participan más de 80 balnearios, "en esta convocatoria podrá incluirse o ampliarse la oferta de plazas para establecimientos termales que formalicen sus contratos con el Imserso en el año 2026", tal y como establece esta resolución.

Plazos de presentación de solicitudes

El Imserso recomienda realizar la inscripción de forma telemática a través de su sede electrónica. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o por correo ordinario al apartado de correos número 61.285, 28080 Madrid.

En cuanto a los plazos de presentación de solicitudes para participar en el programa, para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive, será el 4 de diciembre de 2025. Mientras que el plazo para los turnos entre los meses de septiembre y diciembre será hasta el día 15 de mayo.

Respecto a la inclusión en la lista de espera, también hay establecidos dos plazos. Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: hasta el día 14 de mayo de 2026; mientras que para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, el plazo será hasta el día 31 de octubre de 2026.