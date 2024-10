Amigos socialdemócratas, sigan pidiendo más "políticas expansivas" y "derechos" que van a expandir su pobreza con su voto

El Gobierno de Sánchez siempre se apunta los datos de inflación cuando mejoran y le echa la culpa a los supermercados cuando empeoran… La realidad es que los gobiernos nunca bajan los precios porque se benefician con la inflación y que, si queremos precios bajos, necesitamos más supermercados y menos políticos intervencionistas.

La propaganda de Sánchez con el último dato de inflación se desmonta con la realidad. España registra una inflación armonizada en septiembre de 1,7%. Esto significa que lleva once meses por encima de la media de la eurozona. Además, la subyacente, es decir, excluyendo el precio de energía y alimentos, se sitúa en un 2,4%, lo que nos lleva a niveles de subida de precios de los elementos menos volátiles muy superiores a lo que sería lógico. Los alimentos han subido más de un 30% con Sánchez.

La inflación en España, según Eurostat, es mayor que en Francia (1,4%), Italia (0,7%), Bulgaria (1,5%), Dinamarca (1,2%), Chipre (1,6%), Letonia (1,6%), Lituania (0,4%), Luxemburgo (0,8%), Eslovenia (0,7%), Finlandia (1%) y Suecia (1,2%). Toma éxito de «la política útil» de Sánchez.

De hecho, con Sánchez, la inflación acumulada supera el 19,7% (enero 2019-septiembre 2024), más del triple que en los ocho años de Rajoy.

Supongo, en cualquier caso, que, si el gobierno culpaba a los supermercados de la inflación, ahora les felicitará por la reducción.

La realidad es que la inflación es mucho menor a lo que desean los gobiernos intervencionistas que destruyen el poder adquisitivo de la moneda al consumir muchas más unidades monetarias de lo que demanda el sector privado. Y que no tenemos una inflación mucho mayor gracias a que las empresas compiten y ofrecen los mejores precios posibles a sus clientes…

Si le das más control sobre la economía al Estado, tendrás precios más elevados en su moneda

La inflación no es una casualidad ni una fatalidad. Es una política de los gobiernos intervencionistas que buscan diluir su deuda, recaudar más y hacer a los asalariados y ahorradores dependientes.

Muchos de ustedes culparán al Banco Central Europeo de la inflación por dedicarse a monetizar deuda sin control y a imponer tipos negativos nominales y reales durante años, y tienen razón, pero no olvidemos nunca que el BCE no imprime dinero porque sea malvado o tonto sino porque así disfraza el riesgo del bono estatal, y emitir bonos es imprimir dinero.

La inflación no es la subida de los precios, sino la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que emiten los Estados. Ustedes dirán que España no emite moneda, pero se equivocan. Disparar la deuda pública en 380.000 millones de euros, como ha hecho Sánchez, es emitir moneda. Nos ha tocado la lotería de estar en la zona euro y que se reparta entre muchos países la locura monetaria y fiscal de los Estados, porque si tuviéramos moneda propia hoy estaríamos como la Argentina Kirchnerista. Lo sabemos porque Díaz y Sánchez apoyaban sus políticas y porque cuando teníamos la peseta vivimos niveles de inflación que hoy nos parecen imposibles, entre 10 y 14% en los primeros 80, por ejemplo.

Los gobiernos no bajan los precios; los suben. Lo hacen destruyendo el poder adquisitivo de la moneda que emiten endeudándose e imponiendo barreras a la competencia y la libertad de empresa, que hace que las unidades de moneda emitidas vayan a menos unidades de bienes y servicios.

Imagen de archivo de un supermercado Chollometro La Razón

NO. Las materias primas o la «ruptura de las cadenas de suministro» no causan la inflación. Las materias primas reflejan la inflación, no la causan. Más unidades de moneda yendo a activos relativamente escasos. La ruptura de las cadenas de suministro no hace que suban los precios al unísono para la misma cantidad de moneda emitida. Si sube un precio unitario por una guerra o por un evento exógeno, el resto no sube. Baja. De hecho, incluso si una guerra o un evento exógeno hiciera que los precios agregados subiesen, no ocurriría lo que vemos con la inflación. Suben los precios, se consolidan, y siguen subiendo, aunque sea a menor ritmo. Lo único que puede hacer que esa inflación se acumule como está ocurriendo es con estados emitiendo mucha más moneda de la que demanda el sector privado.

La inflación es el equivalente a un impago implícito. La moneda que emiten los estados pierde valor; igual que el bono de una empresa semiquebrada cae de precio. Es por ello por lo que me parece increíble que haya gente que piense que la mejor manera de reducir la inflación y que bajen los alquileres es que los gobiernos, que se benefician con la inflación, controlen la economía.

Si le das mayor control sobre la economía al Estado, tendrás precios más elevados en la moneda que emiten, tu salario real será menor y tus ahorros en depósitos se disolverán. Por eso el socialismo y la hiperinflación son uno y lo mismo.

Si crees que va a bajar los precios un gobierno socialcomunista que aplaudía hasta sangrarles las manos las políticas de Kirchner, te vas a llevar una triste y pesada sorpresa. La inflación acumulada en los últimos 20 años alcanza el 56%, un 50% entre Zapatero y Sánchez. Luego te preguntas por qué no te puedes permitir el alquiler, una casa o llegar a fin de mes y te crees que te lo va a solucionar el gobierno. Adelante, amigo socialdemócrata, sigue pidiendo más "políticas expansivas" y "derechos", que van a expandir tu pobreza con tu voto.