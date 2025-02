Amor y negocios, de la mano: cinco parejas con grandes imperios empresariales

Muchos dicen que no hay que mezclar el amor y los negocios, que lo abocaría a la ruptura. No obstante, montar un negocio con tu pareja puede resultar más provechoso de lo que podríamos llegar a imaginar. Uno de los mejores ejemplos es, precisamente, el de un matrimonio español, aunque no es el único. Con motivo de San Valentín, CaixaBank nos ofrece una recopilación de parejas que emprendieron juntas y triunfaron.

Se trata de la pareja conformada por Amancio Ortega y Rosalía Mera, que allá por los años 60 decidieron embarcarse en la aventura de fundar un pequeño taller textil en La Coruña que recibiría por nombre “Confecciones GOA” y que, sin duda, sería el preludio del imperio que vendría después. Así, en 1975 nacería la primera tienda de Zara en la ciudad gallega, cuyo encanto residía en ofrecer diseños atractivos a precios más asequibles. Diez años después daríamos la bienvenida a Inditex, el grupo bajo el que se agruparían todas sus sociedades.

Amancio Ortega y Rosalia Mera Lr

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues el matrimonio acabaría divorciándose, pero al menos acabaron convirtiéndose en las personas más ricas de España tras la salida del grupo a bolsa en 2001. Así, hasta noviembre de 2024, este gigante de la moda ganó 4.449 millones de euros en el acumulado del año, mejorando el dato en un 8,5% y aumentando su facturación hasta los 27.422 millones de euros. En esta línea cabe destacar que Zara, la firma pionera, ha logrado convertirse en la marca española más valiosa de 2025.

Dori y Donald Fisher Lr

Fuera de España, pero también en los años 60, encontramos el ejemplo de Doris y Donald Fisher, la pareja estadounidense que fundó GAP. Él, promotor inmobiliario, y ella una de las primeras mujeres graduadas en Economía por la Universidad de Standford. No conformándose con ello, un día identificaron un hueco en el mercado después de que Donald intentase cambiar un par de vaqueros y que no hubiera su talla en la tienda. Algo que parece una tarea rutinaria y sencilla hizo que, a principios de los años 70 comenzasen a producir su propia ropa, una aventura que hoy en día se traduce en más de 3.500 tiendas GAP propias, además de contar con unas ventas netas que en 2023 superaron los 14.000 millones de euros, según el portal de prensa de la marca.

Beckham y Kardashian, apellidos de éxito

Todo el mundo conoce el poder del apellido “Beckham”, aunque sea de oídas. Si unes a uno de los mejores futbolistas del mundo con una integrante de las Spice Girls, la banda femenina más famosa de los años 90, te queda una pareja con una fortuna estimada de 537 millones de euros.

David Beckham y su mujer Victoria Instagram

Es más, para celebrar sus 25 años de matrimonio, el año pasado la pareja decidió poner en marcha varios negocios. Victoria Beckham se ha centrado especialmente en los sectores de moda y belleza, donde con distintas empresas facturó 106 millones de euros en 2023. Por su parte, la empresa que gestiona los derechos de imagen de David Beckham, DRJB Holdings, consiguió ganancias cercanas a los 86 millones de euros. Además, también ha invertido en negocios de numerosos ámbitos, desde productos de cuidado personal a base de cannabis hasta los e-sports.

Kanye West y Kim Kardashian Instagram La Razón

Otro imán para los medios y los negocios era la pareja formada por la estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian y el rapero Kanye West. A pesar de no estar juntos en la actualidad, ambos supieron sacar partido a su imagen para construir grandes negocios. Así, ella puso en marcha diversos negocios de maquillaje y ropa, como Skims, una marca de ropa interior que se guía por el lema “Solutions For Every Body”, mientras que él abrió un negocio de zapatillas deportivas, aunque en las últimas semanas se ha hecho viral por el desnudo de su pareja, Bianca Censori, en los Grammys, una relación que no pasa por su mejor momento, pues corren rumores de separación.

Len Bosack and Sandy Lerner Lr

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Leonard Bosak y Sandra Lerner, dos egresados de Standford que, tras conocerse precisamente en su campus, generaron un negocio próspero como pareja, y fuera de las ideas de moda y belleza habituales. Se trata de Cisco Systems, fundada en 1984 con la idea de conseguir conectar distintos equipos de personas dentro de la propia Universidad de Standford, donde además de conocerse, ambos trabajaban. Para ello desarrollaron un router especial multiprotocolo, la base de los que hoy utilizamos para conectarnos a Internet y que se convirtió en parte fundamental para el desarrollo de redes de telecomunicaciones en todo el mundo. Sin embargo, el matrimonio decidió vender su participación en 1990.