Competencia autoriza a Renfe a cobrar más a Ouigo por usar sus talleres en pleno pulso entre ambas operadoras por el mantenimiento

Renfe ha logrado que Competencia le autorice a incrementar las tarifas que cobra a Ouigo por el uso de sus talleres de mantenimiento de trenes en plena disputa de ambas operadoras por estos servicios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aumentado en cerca de medio punto porcentual las tarifas máximas que la operadora pública española podrá cobrar al resto de operadores por el uso de las infraestructuras. En concreto, ha fijado en un 7,33% el tope que Renfe podrá ganar por prestar sus instalaciones, lo que se denomina "beneficio razonable", frente al 6,88% que se fijó en 2024, debido principalmente al aumento del coste de la deuda.

El incremento ha sido autorizado después de que en 2020 la CNMC obligara a Renfe a bajar los precios que cobra a la competencia, al considerar que sus tarifas por el alquiler de sus talleres de mantenimiento era muy superior al coste de capital, sobre todo porque muchos de los 20.000 activos con los que cuenta ya estarían amortizados.

Para realizar su cálculo, la CNMC ha tomado como referencia el incremento de la rentabilidad del bono español a 10 años, que ha pasado del 1,41% del año pasado al 1,91% actual (0,5 puntos más), resultando en un aumento del coste total de los recursos propios de Renfe de 0,55 puntos. No obstante, hay otras referencias que se tienen en cuenta como el coste de la deuda para Renfe, que ha subido del 0,87% al 1,01% (0,14 puntos).

Pulso entre las operadoras

La decisión de Competencia llega justo en un momento en el que Renfe y Ouigo están enzarzadas en una disputa a cuenta de estos servicios. La compañía española advirtió a Ouigo de un uso indebido de sus instalaciones, al considerar que la francesa está realizando operaciones clasificadas como mantenimiento pesado, un tipo de trabajo que la empresa pública no está obligada a ofrecer a terceros. La Ley del Sector Ferroviario garantiza el acceso a los talleres en condiciones equitativas y no discriminatorias, pero no exige que Renfe preste servicios avanzados que implican retirar trenes de circulación o desmontar grandes componentes.

Ouigo, sin embargo, ha negado tales acusaciones y ha asegurado que sus intervenciones se limitan a tareas básicas como engrase, revisión de niveles o control de fugas y temperaturas, y que Renfe ha ampliado de forma unilateral qué considera mantenimiento pesado.

La operadora francesa había pedido mantener durante dos años más su plan de mantenimiento con las compañías que ahora se lo prestan, Alstom, fabricante de sus trenes, y Ateinsa. Renfe, sin embargo, ha rechazado esa propuesta y ha planteado a la francesa que use sus talleres sólo para intervenciones que no se consideren pesadas o que le contrate esos trabajos como servicios auxiliares, con tarifas diferenciadas.

Si no hay acuerdo, Ouigo estudia acudir a la CNMC para que determine qué tipo de intervenciones pueden realizarse en los talleres de Renfe bajo el derecho de acceso que marca la ley.