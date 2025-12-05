Premios Mejor Juguete 2025: los juguetes que marcarán tendencia este año apuestan por inclusión, sostenibilidad y educación

Una Barbie que visibiliza la diabetes, un juego para prevenir el acoso escolar o un set de construcción de coches. Estos son algunos de los ganadores de los Premios Mejor Juguete 2025 impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), que ha reconocido propuestas que trascienden el entretenimiento para convertirse en herramientas educativas, inclusivas y sociales.

Los galardones, decididos por un jurado compuesto por distribuidores, educadores, psicólogos, pedagogos y expertos en consumo y diseño, muestran la evolución del mercado hacia productos que combinan tradición y nuevas tendencias. Mientras categorías clásicas como la construcción, la imitación o los vehículos mantienen su fortaleza comercial, ganan terreno los juguetes que fomentan la diversidad, la igualdad o la conciencia medioambiental.

"Estos premios muestran cómo el sector del juguete sabe innovar y responder a los nuevos retos sociales, educativos y medioambientales, sin olvidar nunca la esencia del juego: el entretenimiento. Los juguetes premiados en 2025 son un reflejo del compromiso con las familias y con la sociedad", afirma Marta Salmón, presidenta de la AEFJ.

Ganadores de los Premios Mejor Juguete 2025

1. Mejor juguete de construcción: Mattel BrickShop Hot Wheels

Mattel BrickShop Hot Wheels es un set de construcción a escala 1:12 del clásico Mercedes-Benz SL que destaca por su nivel de detalle, piezas metálicas y opciones de personalización. Incluye además un coche adicional a escala 1:64 con matrícula exclusiva en su propia caja de exhibición.

Mattel BrickShop Hot Wheels AEFJ AEFJ

2. Mejor juguete para cambiar el mundo: Escapa de Monstruolandia

El premio al "Mejor juguete para cambiar el mundo" ha recaído en Escapa de Monstruolandia, un juego desarrollado junto a la Fundación ANAR para la prevención del acoso escolar. "Busca fomentar la empatía, la autoestima, conciencia emocional, comunicación y resolución pacífica de conflictos", explica la AEFJ en un comunicado. Su propuesta combina educación emocional, comunicación y cooperación, alineándose con la creciente demanda de materiales educativos en el ámbito doméstico.

Escapa de Monstruolandia AEFJ AEFJ

3. Mejor juguete de primera infancia y prescolar: Tractor Convertible VTech

El sector preescolar también tuvo su espacio con el Tractor Convertible VTech, diseñado para acompañar los primeros pasos de los niños -de 12 a 36 meses-, reforzando su confianza y motricidad. Entre las funciones destacan el volante interactivo, que con voz enseña las normas de tráfico, bandas sonoras, y acciones que responden con luces y sonidos que enseñan causa-efecto.

Tractor Convertible VTech AEFJ AEFJ

4. Mejor juguete para un mundo sostenible: Rey Mono

La sostenibilidad también ha sido clave. El juego Rey Mono, producido en España con materiales FSC (100% de material reciclado y sin plásticos), ha obtenido el reconocimiento al "Mejor juguete para un mundo sostenible". Este juego ha sido creado para apoyar lo local y reducir la huella de carbono en los transportes.

Rey Mono AEFJ AEFJ

5. Mejor juguete electrónico: T-Rex Interactivo Primal Hatch Jurassic World Spin Master

La categoría electrónica estuvo dominada por el T-Rex Interactivo Primal Hatch Jurassic World Spin Master, un dinosaurio que nace rompiendo un huevo con mecánicas realistas, cinco sensores y más de 100 sonidos y reacciones. También los ojos del animal cambian de color para mostrar su estado de ánimo, rojo si está enfadado; amarillo si está neutral, o verde para indicar que está feliz.

T-Rex Interactivo Primal Hatch Jurassic World Spin Master AEFJ AEFJ

6. Mejor muñeca: Barbie Fashionista Diabetes

La inclusión ha sido otro de los ejes centrales de esta edición. La Barbie Fashionista Diabetes, equipada con monitor de glucosa y bomba de insulina, visibiliza a los niños con esta condición.

Barbie Fashionista Diabetes AEFJ AEFJ

7. Mejor juguete para promover la igualdad: Anne Bonny’s Malediction

En el ámbito de la igualdad, Anne Bonny’s Malediction se alzó como "Mejor juguete para promover la igualdad" al situar como protagonista a la histórica pirata Anne Bonny, rompiendo con la tradición masculina del género de aventuras. "Anne Bonny, una mujer real que desafió los roles de género del Siglo XVIII y se convirtió en una de las pocas piratas reconocidas de la historia", explican desde la asociación.

Anne Bonny’s Malediction AEFJ AEFJ

8. Mejor juguete de arte y manualidades: Decoden Magic Deluxe

Decoden Magic Deluxe es un kit de decoración que incluye la falsa crema batida de "estilo kawai" y más de 100 cuentas y accesorios. "Este kit invita a diseñar objetos únicos como diademas, pinzas para el pelo o todo tipo de creaciones", asegura la AEFJ.

Decoden Magic Deluxe AEFJ AEFJ

9. Mejor figura de acción y playsets: Piratix Dragon Ship

Piratix Dragon Ship ha ganado el premio a la "Mejor figura de acción y playsets". Este es un vehículo que se transforma en barco, dragón terrestre y hasta incluso puede volar. Utilizando una moneda exclusiva, el dragón se transforma para desplazarse por tierra, mar y aire. También dispone de un proyectil en forma de fuego escondido entre las mandíbulas.

Piratix Dragon Ship AEFJ AEFJ

10. Mejor vehículo, radiocontrol y pistas: Hot Wheels Formula 1 Grand Prix Pista

Este es un circuito con licencia oficial de Fórmula 1 que incluye vehículos de metal a escala y un impulsor de carrera de tres carriles. Consta de zonas DRS interactivas que permiten realizar adelantamientos a alta velocidad, también incluye 3 coches HW Fórmula1 de metal con decoraciones exclusivas.

Hot Wheels Formula 1 Grand Prix Pista AEFJ AEFJ

11. Mejor juego: Caza Bombas

Caza Bombas es un juego cooperativo para 2 a 5 jugadores con misiones rejugables y dificultad creciente, en el que el equipo debe desactivar una bomba antes de que se agote el tiempo. En cada turno, los jugadores deben cortar dos cables idénticos y cualquier error reduce el contador, acercando la explosión.

Caza Bombas AEFJ AEFJ

12. Mejor juguete de imitación: Kitchen Molto con luces

Esta es una cocina infantil equipada con campana extractora, lavadora, mesa y set de 12 accesorios.