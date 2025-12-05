Marruecos instalará en las proximidades de Melilla su primera terminal de gas licuado

Marruecos se prepara para la inauguración del puerto de Nador West Med el próximo año. Este proyecto rivaliza con el papel global que actualmente desempeña el puerto de Tánger Med. Una inversión gubernamental con expectativas de atraer una cantidad similar del sector privado, subrayan medios magrebíes.

El puerto, ubicado a pocos pasos de la ciudad de Nador, tendrá una capacidad de manipulación de 5,5 millones de contenedores y una capacidad de almacenamiento de hidrocarburos de casi 25 millones de toneladas, lo que lo convierte en la mayor instalación de almacenamiento de energía del vecino país. También albergará la primera terminal receptora de gas natural licuado (GNL), cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2027 con una capacidad de 175.000 metros cúbicos.

Desde la creación de Nador West Med en 2012, se han realizado inversiones para conectar el puerto con autopistas y ferrocarriles, así como para suministrar energía limpia, con el fin de ofrecer una plataforma logística. Una de las terminales se ha adjudicado a Marsa Maroc, en colaboración con el gigante mundial de contenedores MSC, en virtud de un contrato de 25 años y una inversión inicial de 280 millones de euros.

Aunque el proyecto se prepara para escribir un nuevo capítulo en el Mediterráneo, Marruecos teje simultáneamente otro proyecto estratégico en el océano Atlántico: el Puerto Atlántico de Dakhla, que ha alcanzado un 50% de avance y se espera que esté listo en 2028; albergará instalaciones para la pesca, el comercio, el almacenamiento de combustible y el hidrógeno verde.