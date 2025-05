¿Los bancos vuelven a financiar hipotecas al 100%?

El préstamo hipotecario permite a una persona disponer de una "importante cantidad de dinero, habitualmente, para comprar una vivienda". Así lo define el Banco de España (BdE). Este producto financiero consiste en entregar una cantidad fija al futuro propietario que este se compromete a devolver mediante cuotas periódicas en un plazo previamente pactado junto con los intereses.

Las entidades financieras suelen conceder, por norma general, hasta un 80% del precio de una vivienda, por lo que los compradores deberán aportar el 20% restante como entrada. Sin embargo, la "competencia entre bancos y la dinamización que vive el mercado inmobiliario han llevado a ofrecer más hipotecas con financiación del 90%, e incluso del 100% en casos específicos", asegura la inmobiliaria online Housfy.

Lafinanciación al 100% se está abriendo a un conjunto de perfiles solventes, los más habituales son los siguientes:

Jóvenes con alto potencial económico : algunos bancos ofrecen hipotecas del 100% a jóvenes profesionales con ingresos estables, a pesar de que estos todavía no tengan ahorros suficientes como pueden ser los médicos residentes, ingenieros o trabajadores del sector tecnológico. Y es que aunque estos lleven poco tiempo en el mercado laboral, muestran un "potencial de crecimiento alto", aseveran.

Compradores de viviendas de la propia entidad bancaria. La inmobiliaria online señala que otro caso muy común es "cuando el banco financia el 100% para dar salida a su propio stock inmobiliario", es decir, si el inmueble pertenece al banco, es mucho más probable que ofrezcan condiciones más flexibles, incluyendo la financiación total del valor de compra.

Requisitos para acceder a una hipoteca del 100%

No obstante, no solo estos tres perfiles podrán acceder a este tipo de financiación, sino que también podrán optar a una hipoteca de hasta el 100% aquellos que puedan demostrar estabilidad laboral, un nivel de ingresos elevado y constante o un historial crediticio sin deudas pendientes ni impagos. La capacidad de ahorro también será valorada por muchos bancos, así como que el ratio de endeudamiento sea inferior al 30% o 35%, es decir, que la cuota hipotecaria no supere ese porcentaje de ingresos.

"Aunque sean difíciles de conseguir, en general las condiciones de las hipotecas se han flexibilizado, teniendo un efecto positivo en el mercado inmobiliario. Esta flexibilidad, acompañada de una bajada de tipos de interés, que también provoca una bajada del euríbor, abarata cuotas e incentiva la demanda", sentencian.