El BBVA recurre al Supremo la prohibición del Gobierno a una fusión con el Sabadell

El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición impuesta por el Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre la entidad, lo que impide llevar a cabo una fusión al menos en los próximos tres años, ampliable por otro dos a disposición del Gobierno, según ha avanzado "el Español" y ha confirmado la entidad que preside Carlos Torres. Este es un segundo paso judicial al que ya dio con el recurso presentado el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Consejo de Ministros anunciara sus condiciones a la operación.

Fuentes del banco han subrayado que la decisión de llevar al Gobierno al Tribunal Supremo "no interfiere con la opa", que confirmó esta misma semana que sigue adelante pese a que la junta de accionistas de Banco Sabadell ha dado luz verde a la venta de TSB y al reparto del correspondiente macrodividendo de 2.500 millones de euros.

