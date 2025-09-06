El BBVA reduce a 235 millones la sinergias de la OPA sobre el Sabadell durante los tres años que estaría prohibida la fusión y contempla ajustes de plantilla

BBVA tiene intención de realizar ajustes tanto en su plantilla como en la de Banco Sabadell si se materializa la fusión de ambas entidades, para lo que llevará a cabo una evaluación del empleo en el banco catalán. La operación supondrá para el grupo presidido por Carlos Torres un ahorro de costes de 900 millones de euros -frente a los 850 millones estimados inicialmente en mayo de 2024-, aunque la consecución total de esas sinergias se demorará cuatro años en lugar de tres por las condiciones impuestas por el Ejecutivo a la OPA. No obstante, durante el periodo de bloqueo de al menos tres años (ampliables a cinco) a la fusión fijado por el Gobierno, el ahorro de las sinergias quedaría limitado a 235 millones.

En el folleto de la OPA sobre Sabadell, publicado el viernes, el banco explica que, en virtud de la condición impuesta por el Gobierno a la oferta y cuya duración es de tres años, cada entidad deberá mantener una gestión y una toma de decisiones "autónoma". Por tanto, especifica que no tiene planes ni intenciones concretas en cuanto a ajustes de plantilla para los próximos 12 meses.

Sin embargo, una vez decaiga el bloqueo a la fusión, la intención de BBVA es realizar un proceso de integración de Sabadell y momento en el que se contemplan ajustes de plantilla de las dos entidades.

Para ello, realizará una "evaluación estratégica y objetiva" del negocio, actividades, puestos de trabajo y condiciones laborales de Banco Sabadell en ese momento. "Como resultado de dicha revisión, BBVA analizará qué cambios le permiten evitar duplicidades innecesarias de funciones, mejorar la eficiencia operacional y optimizar recursos", agrega.

Además, su plan es formar un comité de integración con representantes de ambas organizaciones con el objetivo de diseñar el "mejor proceso de integración", buscando potenciar al máximo el talento de ambas entidades.

"En la integración de las plantillas se respetarán en todo caso los principios de competencia profesional y mérito, con medidas acordadas y sin que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades", explica.

En este proceso de integración, el banco iniciará un periodo de consultas con los sindicatos para "minimizar" el impacto del ajuste, priorizando, en la medida de lo posible, las salidas voluntarias y recolocaciones.

Durante este periodo de consultas con los representantes sindicales, el banco también quiere iniciar las negociaciones para alinear las políticas de recursos humanos de ambas entidades, lo que podría implicar en ese momento "cambios" en las condiciones laborales de empleados y directivos de Banco Sabadell.

En la conferencia de analistas que organizó el banco tras publicar el folleto, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, detalló que tanto los ajustes como la integración tecnológica se podrán ir preparando durante los tres años de bloqueo a la fusión --prorrogables por otros dos--.

El banco espera que la fusión legal se complete a finales de 2028 o principios de 2029 y la idea es, que durante los tres años de bloqueo, se adelante toda la preparación de la reestructuración, especialmente la de la integración IT, para que en el primer año tras la fusión se ejecute y se alcancen todas las sinergias previstas con la operación, de 900 millones de euros. El folleto de la OPA publicado este pasado viernes contempla las estimaciones de sinergias incluyendo el bloqueo del Gobierno a la fusión.

Sinergias limitadas en los primeros tres años

En total, BBVA ha elevado de los 850 millones estimados en mayo de 2024 a 900 millones de euros el ahorro de costes que le supondrá la operación con Sabadell, aunque también ha retrasado en un año (cuatro en lugar de tres ejercicios) la consecución de las mismas por la condición del Ejecutivo a la OPA. Así, durante los años de bloqueo a la fusión impuestos por el Gobierno el ahorro de costes por sinergias solo ascendería a 235 millones.

Durante los tres primeros años de funcionamiento por separado, el banco comandado por Carlos Torres prevé que logrará unas sinergias de 235 millones de euros (ningún ahorro en 2026, pero 175 millones de costes operativos entre 2027 y 2028, y 60 millones por costes de financiación en 2028). Estas cifras se basan en la hipótesis de que se cerrara la venta de TSB a Santander, que están pendiente de recibir las autorizaciones pertinentes.

Para conseguir sinergias, y a pesar de tener que mantener las dos entidades separadas, BBVA cree que puede verse beneficiado de las economías de escala y revisión de condiciones contractuales con proveedores, aplicar mejoras en la productividad de forma temprana o que se adopten de manera voluntaria metodologías "avanzadas" en materia como gestión de riesgos, resiliencia y ciberseguridad.

Además, cree que se podrán alinear "de forma progresivas" sus culturas organizativas, estilos de liderazgo y programas de talento, entre otras cuestiones.

Una vez la condición del Gobierno decaiga, ya sea a los tres o cinco años o porque el Supremo la deje sin efecto tras el recurso presentado por BBVA contra la misma, BBVA llevaría a cabo la fusión en 2029 y alcanzaría unos ahorros de 835 millones de euros por costes operativos (510 millones por gastos generales y 325 millones por gastos de personal) y de 65 millones por costes de financiación. En total, e incluyendo los 235 millones de euros, las sinergias subirían hasta los 900 millones de euros.