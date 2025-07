BBVA regala casi 800 euros por tiempo limitado si cumples este requisito

Domiciliar la nómina tiene premio. Y es que los bancos "están siempre a la búsqueda de propuestas atractivas para atraer y fidelizar nuevos clientes", explican desde el Banco de España (BdE). Esto se debe a que la elección de la entidad financiera donde se domicilie la nómina tendrá un impacto significativo en esta. Desde ese momento se iniciará una relación duradera con el banco y, además de la cuenta nómina, también vendrán los recibos domiciliados y las tarjetas o incluso otros productos financieros como un préstamo personal o hipoteca.

BBVA ha lanzado una nueva promoción dirigida a quienes aún no son clientes y quieren dar el paso de serlo. Hasta el próximo 30 de septiembre de 2025, quienes decidan contratar una cuenta online podrán llevarse hasta 760 euros de regalo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la entidad. "Es el banco que más dinero regala actualmente", explican desde HelpMyCash.

Los nuevos clientes que contraten una cuenta online con el código PLAN760 podrán llevarse hasta 63,33 euros brutos cada mes durante un año hasta alcanzar los 760 euros por solo usar la cuenta.

Asimismo, los que accedan a esta promoción deben saber que no tendrán permanencia ni penalizaciones. "Si un mes no cumples los requisitos, ese mes no recibirás la bonificación correspondiente, pero no tendrás que asumir ninguna penalización", señalan.

Los 63,33 euros que puede llevarse el cliente cada mes se repartirán de la siguiente forma:

Hasta 10 euros cada mes durante un año si se utiliza Bizum .

cada mes durante un año . Hasta 10 euros cada mes durante un año si se usa la tarjeta de débito Aqua .

cada mes durante un año . Hasta 10 euros cada mes durante un año si se domicilia un recibo de luz, gas, Internet o teléfono

cada mes durante un año de luz, gas, Internet o teléfono Hasta 33,33 euros cada mes durante un año si se domicilia una nómina o pensión de al menos 800 euros.

Además de BBVA, existen otras entidades financieras que lanzan diferentes promociones que regalan dinero a aquellos que domicilian su nómina o los recibos. Abanca ofrece hasta 500 euros, Santander hasta 400 euros y Sabadell 300 euros con solo 1.000 euros de ingreso mínimo. Otras entidades como Deutsche Bank (360 euros sin permanencia) y Unicaja (hasta 630 euros combinando nómina + recibos) también compiten.