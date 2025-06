Beatriz Corredor se quita cualquier responsabilidad en el apagón y vuelve a señalar a las eléctricas

Para Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica (REE), la compañía "cumplió rigurosamente con la normativa el 28 de abril" y sus trabajadores "realizaron un desempeño absolutamente profesional". Además, ha denunciado una campaña mediática y empresarial contra ella y la compañía con "acusaciones infundadas y muy graves, que buscan menoscabar la reputación y minar la confianza" en la empresa. Corredor ha puesto en práctica hoy durante la junta de accionistas de Redeia una línea de defensa que ha sido más un ataque contra todos, eléctricas, medios de comunicación y también el Gobierno, que tras su informe informe técnico sobre el apagón acusó a Red Eléctrica de tener gran parte de la responsabilidad de lo sucedido.

La presidenta de REE ha asegurado en su discurso inaugural que la compañía se cumplió "rigurosamente" con la normativa el día del apagón y ha vuelto recordar los resultados del informe propio realizado por Red Eléctrica, que señalan directamente a las eléctricas como las causantes del incumplimiento de los controles de tensión y, por tanto, desencadenantes del apagón. "Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón".

De este modo, Corredor ha rechazado las acusaciones que apuntan a Red Eléctrica como culpable por las restricciones técnicas que el operador programó para el 28 de abril y ha defendido que la empresa realizó los cálculos oportunos y tomó las decisiones adecuadas, "pero siempre considerando que todos los grupos cumplirían con las obligaciones técnicas que les impone la normativa". Asimismo, ha destacado que Red Eléctrica fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías a las que el comité ministerial del Gobierno pidió autorización para hacer pública la información necesaria para explicar lo sucedido.

Durante su intervención, la directiva ha querido destacar el papel del operador del sistema eléctrico, "que brinda un servicio público esencial desde hace cuarenta años y que es un eje central para el progreso social y económico del país". En esta línea, ha reafirmado esta "vocación de servicio público" a la sociedad a la que sirven "con el cumplimiento de la normativa que marca todas y cada una" de sus actuaciones. "Todo nos hace merecedores de su confianza y la solidez reputacional", ha subrayado Corredor, que ha aseverado que seguirán impulsando la transición ecológica y la reindustrialización del país, trabajando con "transparencia, responsabilidad y resultados".

También ha salido en defensa de la plantilla, porque "considero que es nuestro deber defender también el buen hacer de los profesionales de esta compañía ante acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves que buscan menoscabar nuestra reputación y minar la confianza en una empresa que brinda un servicio público esencial desde hace 40 años y que es un eje central para el progreso socioeconómico del país".

En la misma línea, el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, ha mostrado su "plena confianza" en el "esfuerzo y el compromiso" de todo el personal del operador del sistema eléctrico, que "antes, durante y después" del apagón "actuaron conforme a la normativa vigente. Tengan por seguro que defenderemos siempre la actuación de la compañía y de sus profesionales y, evidentemente, los intereses de ustedes allí donde sea necesario", ha apuntado García Merino en su discurso ante la junta.