El Black Friday pisa el acelerador: los españoles gastarán de media 230 euros este año, un 9,5% más

El Black Friday se ha consolidado entre los consumidores españoles como una de las temporadas de rebajas más esperadas del año. El día oficial de descuentos llegará el próximo 28 de noviembre, pero la mayoría de marcas adelantan sus ofertas a los días previos para aprovechar el tirón del consumo. De hecho, según un estudio elaborado por Amazon en colaboración con Ipsos, los españoles destinarán este año una media de 230 euros a realizar compras durante el Black Friday, un 9,5% más que en 2024, pese a las dudas de muchos sobre la veracidad de los descuentos. El ahorro es un factor determinante: el año pasado, los compradores lograron 145 euros de ahorro medio gracias a las ofertas del Black Friday.

El informe revela que 6 de cada 10 españoles afirman haber perdido poder adquisitivo, un escenario que explica la consolidación de eventos de descuentos como el Black Friday. De hecho, el 62% de los consumidores españoles reconoce que el Viernes Negro es su evento de descuentos favorito y 7 de cada 10 aseguran que adelantarán sus compras navideñas al Black Friday para ahorrar, siendo las categorías más populares ropa y calzado (49%), tecnología y electrónico (43%), juguetes, consolas y videojuegos (25%), electrodomésticos (22%) y productos y accesorios deportivos (21%).

Muchas de estas compras se realizarán vía online. 9 de cada 10 consumidores creen que el comercio electrónico les ayuda a afrontar el encarecimiento generalizado, con jóvenes y familias a la cabeza de esta opinión. Además de por el ahorro, la comodidad sigue siendo uno de los grandes atractivos de la compra online: el 89% de los españoles vincula las compras por internet con una mayor facilidad y confort. En el caso de Amazon, la multinacional llega actualmente al 100% de los códigos postales de España y el 90% de las entregas se realizan en dos días o menos.

Para facilitar aún más las compras del Black Friday, Amazon ampliará los plazos de devolución: todo lo adquirido entre el 20 de noviembre y el 6 de enero podrá devolverse hasta el 6 de febrero. La "Semana Black Friday" de Amazon arranca este 20 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre con más de un millón de ofertas y descuentos de hasta el 30% en todas las categorías.

Amazon Land: una experiencia inmersiva para conocer “lo que pasa detrás de cada clic”

Amazon Land Inma Bermejo

Coincidiendo con el arranque del Black Friday, Amazon presenta "Amazon Land", una exposición inmersiva gratuita instalada en la explanada frente al intercambiador de Príncipe Pío (Madrid) del 20 al 23 de noviembre. El espacio, de 400 metros cuadrados, recrea de forma inmersiva las operaciones de la compañía. La fachada del recinto reproduce el exterior de un centro logístico real. Una vez dentro, los asistentes podrán conocer el funcionamiento de un centro logístico gracias a una recreación hecha con Lego, el papel de Amazon Web Services y las empresas que utilizan su nube, los juguetes más populares del Black Friday y los descuentos de la plataforma en tiempo real y, para concluir el recorrido, hay un vídeo informativo para visualizar el recorrido que hacen los pedidos de principio a fin.

