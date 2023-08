“Boom” inmobiliario con el teletrabajo extranjero en España

La demanda de vivienda por parte de compradores internacionales sigue en auge pese a la contracción que está experimentando el mercado por el encarecimiento de los inmuebles y de las hipotecas a causa de la subida de tipos. En concreto, las compraventas de viviendas por extranjeros se dispararon un 45% en 2022, hasta las 88.800 transacciones. Lo que se está experimentado en este nicho de compradores es un cambio de perfil. Ya no se trata de matrimonios con hijos, alto nivel de estudios y de renta y edad cercana a la jubilación. Ahora, los jóvenes extranjeros, mayoritariamente británicos, alemanes, franceses y belgas son los que más apuestan por comprar vivienda en España gracias a la flexibilidad que les ofrece el teletrabajo, aunque el comprador de vivienda de Estados Unidos también «ha irrumpido con fuerza», según un análisis de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

UCI destaca que después de la pandemia están aumentando los compradores de edades más tempranas aprovechando que pueden trabajar a distancia, y de esta forma no tienen que esperar hasta su jubilación para cumplir su sueño de pasar largas temporadas en las costas españolas.

En cuanto a las características de las hipotecas para no residentes, el director regional de UCI, Dylan Leworthy, señala que el porcentaje de financiación máximo no suele superar el 70% del valor de tasación o compraventa de la vivienda, además de ofrecer un plazo de amortización en torno a 30 años, aunque hay excepciones. Además de exigir un alto nivel de ahorro, los tipos de interés de las hipotecas para no residentes son siempre más altos que en el caso de los extranjeros que sí residen en el país.

La entidad financiera destaca asimismo que las compraventas de extranjeros en 2022 se dispararon un 45%, hasta las 88.800 transacciones, según datos del Colegio de Registradores recogidos por UCI. Las cifras de 2023 «son optimistas», indica UCI, teniendo en cuenta que desde este mismo organismo cifran en 23.380 las operaciones de extranjeros durante el primer trimestre del año. Este «optimismo» se da a pesar de las subidas de tipo de interés, fundamentalmente por aspectos como el atractivo de España, la buena calidad de vida, la rentabilidad y el hecho de que el mercado español sea un valor refugio y estable para las inversiones.

UCI destaca también que los beneficios fiscales como la «Golden Visa» en las inversiones que superan el medio millón de euros o la apertura de nuevas vías de comunicación son aspectos fundamentales para atraer inversión y añade que de acuerdo con un estudio de MoverDB.com, «las propiedades españolas son las más buscadas internacionalmente».

« Aunque depende mucho del país de origen, es habitual que los no residentes soliciten un préstamo en España», explica el director regional de UCI. La razón que esgrime el portavoz es que «las entidades del país de origen tendrían difícil ejecutar el impago.

Este «boom» tiene detractores. En primavera, el por aquel entonces tripartido del Gobierno balear, compuesto por PSOE, Podemos y Més, propuso restringir la compra de vivienda a no residentes, una medida que el nuevo ejecutivo del PP descarta y que la Comisión Europea rechaza.