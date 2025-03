Camarera más de 40 horas a la semana por 500 euros: "Ofertón"

Sin trabajadores. Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta el sector de la hostelería, la cual se agrava aún más por las condiciones laborales que ofrecen muchos empresarios y que provocan que cada vez menos gente quiera trabajar de camarero. Jornadas interminables, contratos por menos horas de las realmente se trabajan, cambios de turnos repentinos o salarios que no llegan ni al mínimo establecido por ley son algunas de las muchas condiciones "envidiables" que ofertan.

El modus operandi de los hosteleros no ayuda a mejorar la escasez de trabajadores en el sector. SoyCamarero, la cuenta de X (antes Twitter), ha compartido una vez más un "ofertón" en Almería (Andalucía) que ha recibido una compañera del sector con 15 años de experiencia y que explica este escenario desalentador en la hostelería.

La oferta en cuestión ofrece un trabajo de camarera con "papeles" en esta provincia andaluza con el siguiente horario: de jueves a martes de 11:00 a 17:00 horas, en cambio, el fin de semana se entraría una hora antes y los sábados también se trabajaría de 20:00 a cierre.

La persona que aceptase este puesto estaría trabajando en torno a más de 40 horas a la semana -si no trabajase los miércoles- por un sueldo de 500 euros. El salario por hora trabajada quedaría en menos de 3 euros. Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año está en los 1.184 euros brutos al mes, es decir, 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Además, los que trabajen por horas, percibirán, al menos, 9,26 euros por cada hora.

Muchos usuarios de la red social X coinciden en que la oferta de empleo no puede ser real por las condiciones que ofrece y han mostrado su indignación: "De cada 20 cafés que ponga en una hora, dos son para pagar su sueldo", "Eso no es un trabajo, es una condena", "Aquí hay muy pocos "empresarios" y demasiados amos de empresa", "Si esta es la versión con papeles, no me quiero imaginar la otra", "Y claro, la gente no quiere trabajar", "Es una oferta difícil de aceptar, por lo que sea... Es de chiste. Faltaría conocer dónde ofertan tremenda mierda de ofertas para no ir", "Hay gente que no se ha enterado, pero la esclavitud fue abolida hace muchos años", etcétera.