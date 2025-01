60 horas a la semana de camarera nocturna: "No me salen las cuentas"

El sector de la hostelería no encuentra trabajadores, y es que desde hace años los empresarios no consiguen personal cualificado para cubrir miles y miles de vacantes, lo que lastra el crecimiento del sector. Jornadas interminables, trabajar los fines de semana, salarios bajos u ofertas de empleo con condiciones que dejan mucho que desear son algunos de los factores que hacen que este sector tenga cada vez más problemas para retener talento o encontrar personal.

A pesar de que la hostelería esté sufriendo esta problemática, el modus operandi de los empresarios no ayuda a mejorar la situación. Por tanto, SoyCamarero, la cuenta de X (antes Twitter), ha denunciado una vez más una oferta de trabajo en el sector de la hostelería: “No me salen las cuentas…”.

La oferta en cuestión ofrece un trabajo a tiempo completo de camarera nocturna en Málaga por un salario de 1.300 euros al mes. El trabajo tiene un horario de 18:00 de la tarde a las 04:00 de la mañana con un descanso de seis días al mes. De esta forma, esta persona estaría trabajando diez horas al día toda la semana, por lo que el salario por hora trabajada quedaría en unos 5,50 euros.

"La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", tal y como establece el artículo 34.1 del Estatuto de Trabajadores. Asimismo, la vigente normativa señala que "el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año". No obstante, en esta oferta de empleo se plantea que la camarera realice 60 horas a la semana. En este caso, la trabajadora realizaría 40 horas ordinarias y 20 extras cada semana, por lo que en un mes, ya habría hecho las horas extraordinarias máximas que se permiten al año.

"Qué vergüenza, ni plus de nocturnidad, ni nada. España necesita mucho inspector de trabajo, veo que tenemos muy pocos para tanto sin vergüenza"; "10 horas al día, 1300 sin cobrar nocturnidad... Y luego dicen que no encuentran gente";"Miserables, alguien debería denunciarles a inspección de trabajo, les está robando a las trabajadoras un dineral"; "La gente no quiere trabajar (gratis)", han sido algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta de empleo por parte de los usuarios de la red social.