¿Cancelaciones o expansión? Ryanair sorprende con una ruta en España para contrarrestar sus recientes recortes

Recorte tras recorte. La ofensiva de Ryanair contra las tarifas aeroportuarias de Aena se ha traducido en una drástica reducción de su capacidad en España, que asciende a cerca de dos millones de plazas eliminadas entre las temporadas de verano e invierno. Esta reducción incluye la supresión de 800.000 asientos que se ha producido en la temporada de verano y un millón adicional para el invierno 2025/2026, que ha impactado severamente la conectividad regional. La low cost ha cerrado su base de Santiago de Compostela y ha suspendido sus operaciones en aeropuertos como Vigo y Tenerife Norte, trasladando la capacidad a otros mercados europeos.

Además, el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió hace un par de semanas que la compañía podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano si Aena no decide rebajar las tarifas aeroportuarias.

A pesar de los recientes ajustes que han llevado a la cancelación de algunas rutas en España, la aerolínea irlandesa anuncia un movimiento estratégico que refuerza su compromiso con el tráfico aéreo en la Costa Blanca. La compañía irlandesa lanzará próximamente una nueva ruta que conectará el aeropuerto de Alicante con Bratislava, la capital de Eslovaquia.

Esta no es una conexión inédita, pero sí un notable regreso: la última vez que los viajeros tuvieron esta opción fue hace 15 años. Ahora, la ruta resurge con fuerza, ofreciendo cuatro frecuencias semanales por sentido. El trayecto será rápido, con una duración estimada de 2 horas y 50 minutos.

La operativa de Ryanair se distribuirá a lo largo de la semana, cubrirá esta ruta los días lunes, miércoles, viernes y sábado, aunque con horarios variados para facilitar la logística. En sentido Alicante-Bratislava, los aviones despegarán los lunes a primera hora, a las 7:05 horas. Los otros días, las salidas serán a las 13:15 horas (miércoles), 18:15 horas (viernes) y 15:25 horas (sábado).

Para el trayecto de vuelta, Bratislava-Alicante, los horarios serán los siguientes: los lunes partirán a las 10:20 horas, los miércoles a las 16:30 horas, los viernes a las 21:30 horas y los sábados a las 18:40 horas.

No obstante, la conexión con Bratislava no será la única novedad de Ryanair en el aeropuerto alicantino. Con el objetivo de consolidar la temporada de invierno y atraer turismo internacional hacia el Levante español, la aerolínea también sumará una ruta que enlazará Alicante con Aberdeen (Escocia). Este nuevo destino forma parte del anuncio de 58 rutas que Ryanair ha confirmado para el país escocés. La estrategia demuestra la dualidad de la aerolínea, que simultáneamente reestructura su oferta y apuesta por nuevos enlaces estratégicos en mercados de interés.