Choque entre el hermano de Garzón y Podemos: el economista explica por qué la formación morada se ha equivocado rechazando la reforma de los subsidios

Podemos ha cumplido sus amenazas y ha tumbado el decreto de la reforma del subsidio por desempleo. El partido liderado por Ione Belarra ha votado en contra del decreto ley de la reforma de los subsidios ante la negativa del Gobierno a eliminar uno de sus apartados: la rebaja progresiva de la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años, que pasaría del 125% de la base mínima (la del salario mínimo) al 100% en 2028. La formación morada considera que este cambio supone un "recorte" en las pensiones de jubilación para los mayores de 52 años que perciben esta ayuda, un planteamiento que han refutado hasta la saciedad varios miembros del Gobierno de coalición, tanto pertenecientes al PSOE como a Sumar. A las críticas se ha sumado ahora Eduardo Garzón, economista y hermano del exministro de Consumo Alberto Garzón, que ha explicado en un hilo de la red social X (antes Twitter) por qué Podemos ha errado en su decisión.

"Esto suena a recorte, efectivamente, pero ojo, porque en realidad no lo es", señala Eduardo Garzón. El economista recuerda que el Gobierno en solitario del PSOE recuperó en 2019 el subsidio para mayores de 52 años que había suprimido el Gobierno del PP en 2012. Se estableció una cotización del 125% sobre el salario mínimo porque este era muy bajo, de 735 euros al mes, y querían compensarlo. No obstante, al igual que argumenta el Gobierno, Garzón explica que el SMI ha aumentado casi un 50%, y se encuentra en los 1.080 euros mensuales, por lo tanto, "el extra del 125% no es tan necesario".Además, esa sobrecotización "genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%".

"Es decir, se da el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo prestaciones sociales (como pensiones) por debajo de las que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125%, no al 100%", detalla Garzón. La reforma del subsidio por desempleo, rechazada este miércoles en el Pleno del Congreso, tras el voto en contra de Podemos y la renuncia a participar de Junts, pretende rebajar progresivamente la cotización para a jubilación del subsidio para mayores de 52 años, pasando del 125% la base mínima de cotización actual al 120% en 2024; al 115% en 2025; al 110% en 2026; al 105% en 2027; y al 100% en 2028. No obstante, si la ayuda fue concedida antes del 1 de junio de 2024, cuando estaba previsto que entrase en vigor la reforma, la base de cotización seguiría siendo del 125%.

Eduardo Garzón reitera que esta rebaja no supone una desprotección porquecotizar por el 100% del SMI actual (1.080 euros) es superior a cotizar por el 125% del SMI anterior (918,75 euros). "De esta manera, aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización (el salario mínimo) es mucho mayor, y el resultado también lo es. Eso no es recorte, diga lo que diga Podemos", argumenta el economista. Asimismo, el hermano del exministro Alberto Garzón reprocha a Podemos que su voto en contra ha causado un mal mayor del inexistente recorte que querían evitar: "Al votar 'no' al decreto ley han votado 'no' a que 700.000 personas que actualmente cobran un subsidio de 480 euros pasen a cobrar 570 euros. Y eso no tiene ninguna justificación posible".

Actualmente la cuantía general del subsidio por desempleo es del 80% IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 480 euros. En cambio, con la reforma la cuantía del subsidio por desempleo sería del 95% de IPREM (570 euros mensuales) los seis primeros meses, 90% del IPREM (540 euros) los seis meses siguientes y el 80% (480 euros al mes) el resto del período. Por su parte, el subsidio para mayores de 52 años mantendría la cuantía actual de 480 euros.

En los días previos a la votación, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, expusieron los mismos argumentos que Eduardo Garzón para justificar la rebaja en la cotización incluida en el decreto.