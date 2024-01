¿Por qué el Gobierno rebaja la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años?

La reforma del subsidio por desempleo, que se votará este miércoles en el Pleno del Congreso, puede no salir adelante. Podemos baraja rechazar el decreto ley de la reforma si no se elimina la rebaja progresiva de la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años, que pasará del 125% de la base mínima (la del salario mínimo) al 100% en 2028. Su negativa se sumaría a la de Junts per Catalunya, que anunció el pasado viernes su voto en contra de los tres reales decretos que el Gobierno llevará al Pleno: el de la reforma del subsidio, el de medidas anticrisis y el decreto "ómnibus" que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos.

La formación morada considera que este cambio supone un "recorte" en las pensiones de jubilación para los mayores de 52 años que perciben esta ayuda, una acusación que han contradicho desde el Gobierno. El Ejecutivo argumenta que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2019, en un 46%, permite rebajar progresivamente la base de cotización para la jubilación de los mayores de 52 años que cobren subsidio por desempleo, ya que este incremento se traslada paralelamente al importe de las bases mínimas de cotización y al cálculo de la futura pensión de jubilación.

"El hecho de que hayamos subido el SMI un 50% permite que muchas de las políticas de los salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás. Una de ellas era la necesidad de que el subsidio para mayores de 52 años tuviera que tener una sobrecotización para la jubilación, porque con esos salarios indecentes, los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones de jubilación dignas", ha explicado el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, a su entrada a la mesa de negociación para la subida del SMI. Además, con el aumento progresivo del SMI, cada vez el umbral de rentas para cobrar esta prestación (carecer de rentas superiores al 75% del SMI) es más alto y, por lo tanto, es más fácil cobrarlo.

El decreto aprobado en el Consejo de Ministros para la reforma del subsidio de desempleo mantiene, en el caso de mayores de 52 años, la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros. Pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% de la base mínima de cotización en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026; del 105% en 2027; y del 100% en 2028. No obstante, si la ayuda fue concedida antes del 1 de junio de 2024, cuando está previsto que entre en vigor la reforma, la base de cotización seguirá siendo del 125%.

De igual manera se ha pronunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Esa sobrecotización que figuraba anteriormente venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo. Nosotros hemos incrementado más de un 45% el salario mínimo interprofesional y eso implica que realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años. Lo hemos explicado hasta la saciedad".

La vicepresidenta ha señalado que siguen las conversaciones con Podemos y espera que "a lo largo de las próximas horas", la formación morada pueda apoyar "un decreto que beneficia a las personas en situación de desempleo".

Pérez Rey también ha hecho un alegato a favor de la reforma del subsidio por desempleo asegurando que, no solo permitirá acceder al cuarto desembolso de fondos europeos a España, sino que significa el "mayor avance" en materia de protección social, en materia de nivel asistencial de desempleo de la historia democrática de este país.

Por tanto, ha pedido a Podemos y a otras formaciones políticas, como Junts per Catalunya, que apoyen el real decreto que se someterá a votaciones el próximo miércoles en la primera sesión plenaria del Congreso del 2024, cuando también se abordará el real decreto de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

¿Qué otros cambios introduce la reforma?

Se generaliza la compatibilidad del subsidio para mayores de 52 años con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial, con la percepción de un complemento de apoyo al empleo, con un límite máximo de 180 días, en una o varias relaciones laborales con el objetivo de incentivar la reincorporación al trabajo. Además, "en caso de percibir el complemento de apoyo al empleo, la base por la que deberá cotizarse se reducirá en proporción a la jornada trabajada", especifica el decreto.