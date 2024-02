Las cinco claves para saber el alcance real del SMI para empresarios y trabajadores

Las respuestas a las cinco preguntas clave sobre el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), aprobado por el Gobierno junto a los sindicatos, pero sin el beneplácito de los empresarios.

1. ¿Se puede aplicar con efectos retroactivos el salario mínimo interprofesional?

El nuevo salario mínimo se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, según la Disposición Final Tercera del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2024. El importe es de 1.134 euros al mes, que son 37,80 euros al día. Es un incremento considerable de un 5 por ciento con respecto a 2023, por lo que el nuevo Salario Mínimo Interprofesional pasa a ser de 1.134 euros brutos en 14 Pagas, ó 1.323 euros en 12 pagas en caso de que las extras estén prorrateadas. De esta manera se incrementa a un sueldo anual de 15.876 euros, por lo que supondrá rehacer de las nóminas de enero de 2024 de millones de personas trabajadoras por cuenta ajena.

2. ¿A qué contratos aplica?

A todos los contratos de las personas trabajadoras por cuenta ajena: cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, incluidas las empleadas del hogar, cuyo salario por hora mínimo será de 8,87 euros por hora efectivamente trabajada. En todo caso, el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) sólo afecta a aquellas personas por cuyo trabajo reciban unos ingresos menores al establecido por ley, esto es, los que cobren menos de 15.876 euros anuales y tengan contratos a jornada completa. Para contratos temporales toca hacer el cálculo proporcional.

Además, hay que tener en cuenta que el salario mínimo no es lo mismo que el salario base. Un salario está compuesto por el salario base, que es la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, y por complementos personales, como antigüedad o idiomas, a las circunstancias del trabajo realizado, como nocturnidad o turnicidad, o la situación o resultados de la empresa.

En cuanto a qué salario está comprendido en el Salario Mínimo Interprofesional, citar, por todas, la STS del 29 de marzo de 2022, recurso 162/2019. El Supremo desestimó que los trabajadores tuviesen derecho a recibir además de sus 900 euros mensuales (según el SMI de 2019) en 14 pagas, los complementos salariales de convenio y la prima de producción. Por lo que sentenció que todos los complementos salariales forman parte del salario.

Los complementos extrasalariales, sin embargo, no computan en el SMI. En este sentido, también se ha de citar la STS del 1 de abril de 2022, recurso 60/2020, en la que el Supremo aclara que los únicos complementos que quedan fuera del cómputo del SMI son los extrasalariales, como por ejemplo el plus de transporte. La revision del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios cuando éstos, en su conjunto y en cómputo anual, fueran superiores a aquél.

3. ¿Qué consecuencias se derivan al IRPF por la subida del SMI?

El BOE publicó esta semana, el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta, por el que se sube la renta exenta de retención en el IRPF, para igualarla con el SMI.Desde el 8 de febrero, las personas que ganen 15.876 euros anuales o menos, no tendrán que tributar por este impuesto, cantidad que asciende hasta los 12.967 euros al año de salario si el contribuyente tiene dos o más hijos a cargo y su cónyuge gana menos de 1.500 euros anuales.

Esta medida beneficiará también a los trabajadores con jornada parcial y a los que tengan contrato temporal si no llegan a los 15.876 euros brutos anuales.Se supone que más de 5 millones de contribuyentes, ya sean trabajadores o pensionistas, se beneficiarán de la medida, y supondrá un ahorro para estas personas de 1.385 millones de euros en el año 2024.

Y el Gobierno pone algunos ejemplos:

Una persona que cobre 15.876 euros brutos al año, es decir, el SMI de 2024, habrá pasado de soportar en 2018 una retención del 7% y pagar 1.111 euros de IPRF a ver rebajadas sus retenciones ya en 2023 al 2% y, ahora, en 2024, al 0%. Es decir, con el decreto aprobado por el Gobierno esa misma renta no tendrá retenciones en el IRPF, lo que supondría un ahorro de 1.111 euros frente a lo que pagaba en 2018.

Un asalariado que gane 18.502 euros, que corresponde al sueldo más frecuente, según el INE, en 2018 tenía una retención de 2.000 euros en el IRPF. En 2023 ya se rebajó la retención a 1.328 euros y en 2024 será de 1.128 euros.

4. ¿Existe algún límite en su aplicación?

El Salario Mínimo Interprofesional lo fija el Gobierno, según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

Pero no hay ningún límite. De hecho, con esta subida el SMI se incrementará en un 54% desde 2018:

En 2018 el SMI era de 735,90 euros. R.D.1077/2017.

En 2019 el SMI era de 900 euros. R.D.1462/2018. Esta subida, la primera realizada por el Gobierno del PSOE y Podemos, que se formalizó en diciembre de 2018, consistió en un 22,3 por ciento de golpe, esto es, 164,10 euros. O lo que suponía el mayor porcentaje de incremento en 41 años, desde 1977.

En 2020 el SMI era de 950 euros. R.D. 231/2020. Un 5,55 por ciento más que el año anterior.

En 2021 el SMI era de 950 euros de enero a Agosto. R.D. 231/2020.

En 2021 el SMI era de 965 euros desde septiembre a diciembre de 2021R. R.D. 817/2021. Un 1,58 por ciento más que el año anterior.

En 2022 el SMI era de 1.000 euros. R.D.152/2022. Un 3,6 por ciento más que el año anterior.

En 2023 el SMI era de 1.080 euros. R.D. 99/2023. Un 8 por ciento más que el año anterior.

En 2024 es de 1.134 euros al mes en 14 pagas. R.D. 145/2024. Otro 5 por ciento más que el año anterior, como apuntábamos anteriormente.

El objetivo del Gobierno era llegar al 60 por ciento del salario medio en España, que se situaba en 2022 en 2.128,37 euros mensuales, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Algo que casi ya ha conseguido, pues ese 60 por ciento lo representan 1.276,8 euros, es decir, 142 euros menos de los 1.134 euros del SMI de 2024, llegando ya a más de un 53 por ciento el baremo con dicho salario medio de 2.128,34 euros de 2022, que es el último año del que recoge datos el INE.

Advertir de un dato importante, mientras que el IPC ha subido desde 2018 a diciembre de 2023 un 16,8 por ciento, el SMI lo ha hecho un 53 por ciento.

5. ¿El nuevo SMI español es alto en comparación con los propios de países vecinos?

Según los datos del estudio “Monitor Adecco de Salarios. 2023” (The Adecco Group Institute), el año pasado el salario mínimo interprofesional de la Unión Europea más alto en comparación con España, calculado en 14 pagas con respecto a los 1.134 euros de nuestro país en 2024, lo tienen en Luxemburgo, con 2.046 euros, seguido de Alemania (1.703,14 euros), Bélgica (1675,71 euros), Holanda (1657,71 euros), Irlanda (1637,14 euros) y Francia (1464,86 euros). A continuación, en séptimo lugar, está España (1.134 euros), y detrás se sitúan Eslovenia, con 1.031,14 euros, Chipre (805,71 euros), Portugal (760,29 euros) y Lituania (720 euros). A la cola de la lista está Bulgaria, con 342 euros.

Hay cinco países europeos que no tienen salario mínimo en la Unión Europea: Suecia, Finlandia, Austria, Italia y Dinamarca. En cuanto al salario medio español, como proporción de la productividad media, España ocupaba el undécimo puesto en la Unión Europea en 2023. De este modo, en nuestro país el salario medio equivale al 37,2% de la productividad (entendida como el producto interior bruto real por persona ocupada). En este ranking, a la cabeza se sitúa Alemania (50,2%), seguida de Bulgaria (48,0%) y Austria (43,2%).

Por último, en el salario mínimo actual de cada país de la Unión Europea con respecto al salario medio de 2022 (tomando como salario promedio el que gana una persona soltera sin hijos proporcionado por Eurostat para cada país), se aprecia que sólo en seis países de la UE el salario mínimo superaba en 2023 el 50% del salario medio de 2022: Eslovenia (61,9 %), Polonia (57,5 %), Croacia (54,8 %), Eslovaquia (54,1 %), Rumanía (51,3 %)y Grecia (50,1 %). Sin embargo, ahora se suma a esta lista España, que pasa de este modo, de un 49,4% en 2022 a un 53 % en 2024, siendo el octavo país de la UE en el que el salario mínimo es mayor en proporción al salario medio. Por contra, Holanda (40,4%) y Luxemburgo (40,8%) son los países cuyo promedio entre salario mínimo y salario medio es más bajo.

Los empresarios se verán gravemente afectados por esta subida del SMI, puesto que sus costes salariales y cotizaciones a la Seguridad Social, lógicamente se ven incrementadas de forma proporcional a la subida del SMI para los trabajadores.

* Luis Mosquera es abogado del Departamento Laboral de Bufete Casadeley