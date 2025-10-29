Las cinco compras que todo opositor debería hacer para estudiar, según una funcionaria

Preparar una oposición es una tarea muy complicada y requiere una preparación y mentalización previas que son fundamentales para lograr superarla con éxito. Hay quienes tienen más facilidad para concentrarse, y otros a los que les resulta imposible sentarse en una silla durante horas. Para el segundo tipo de opositor, que es el más común, la organización es esencial, y algunos productos facilitan de manera considerable ese proceso.

La tiktoker María Llagunes, que comparte contenido sobre establecer rutinas y tener un estilo de vida saludable es funcionaria y su etapa de opositora le ayudó a aprender los mejores trucos para hacer del estudio un hábito efectivo y útil. En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido ha compartido lo que para ella son los cinco productos en los que sí o sí invertiría si se volviese a presentar a las oposiciones.

Cinco productos clave para aprobar

Cómprate un buen atril

Llagunes asegura que es un producto necesario. Si es portátil, mejor, ya que habrá días en los que no estudies en casa. "Coged uno ligero, así os lo podéis meter en el bolso. Yo tenía uno de madera y aunque cumplía su función, se me hacía muy incómodo usarlo porque ocupaba mucho espacio en la mesa y no podía sacarlo de casa", explica.

Hazte con una agenda especializada en oposiciones

La tiktoker asegura que la organización es clave en el proceso de estudio de unas oposiciones, y la agenda, explica, está exclusivamente diseñada para organizar las horas de estudio, el temario, etc.

Utiliza flashcards y subrayadores

Priorizar la información es clave, ya que el temario de una oposición no destaca precisamente por ser corto. Las flashcards o tarjetas ayudan a resumir de manera esquemática toda la información, aportando ese enfoque visual necesario para retener el temario con facilidad. Los subrayadores ayudan a seleccionar lo verdaderamente importante,

Cómprate una silla ergonómica y cómoda

Esta es quizás una de las inversiones más costosas de las que menciona, pero asegura que es fundamental. "Si no estás cómodo, si tienes problemas de espalda, va a repercutir en tu estudio", explica. La postura durante el estudio es fundamental para la salud y para que el tiempo de estudio no se haga costoso e incómodo.