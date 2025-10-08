Oposiciones
Una opositora comparte sus mejores trucos para memorizar: "Hazte estas preguntas antes de ponerte a estudiar"
Recordar temarios amplios es una tarea muy complicada, por lo que recurrir a métodos atractivos y sencillos es siempre una buena opción
Estudiar una oposición no es tarea fácil. Las dificultades y problemas que experimenta un opositor son conocidos por todos, y la memoria es un factor clave para lograr el objetivo que cientos de miles de españoles quieren conseguir. No obstante, hay quienes no tienen una capacidad de retención y recurren a toda clase de tips para facilitar el proceso de memorización.
Carmen Navarrete, opositora de judicatura, comparte en su cuenta de TikTok, en la que suma más de 20.000 seguidores, algunos trucos, aclaraciones y consejos para el resto de usuarios que tienen en interés en opositar. Publica vídeos sobre la forma correcta de cantar un tema, su experiencia en la carrera de Derecho o algunas características del sistema jurídico español. En varios de ellos menciona una de las características más relevantes para aprobar un examen de ese nivel: la memorización.
Memoria a corto y largo plazo
"No es lo mismo la memoria a corto plazo que a largo plazo", asegura al inicio de la publicación. Su método de estudio, explica, ha variado mucho con el paso del tiempo, y ya no utiliza lo que se conoce como un sistema de arrastre. "Yo hago varias vueltas a casa tema. Solo vuelvo a los temas anteriores cuando tenga que ir a examen oral", detalla. Para los cantes, Carmen utiliza el método de la repetición y en ese caso sí es acumulativo, es decir, que cuando añade información repasa primero la memorizada, pero para la memoria a largo plazo, todo cambia.
Pregúntate esto antes de estudiar
La opositora comenta que una pregunta esencial que todo estudiante debe hacerse antes de estudiar es la siguiente: ¿Qué es lo que piensas cuando tienes que recordar el tema? ¿piensas en el texto, en un esquema o en palabras sueltas? Ese es el primer tip para determinar tu método de estudio perfecto. Además, Carmen asegura que otro aspecto crucial para memorizar es que lo que estás leyendo te interese. "Si no te gusta un tema, dedícale más tiempo a la elaboración el mismo. Hazte esquemas bonitos, resúmenes llamativos e incluso añade alguna información extra que te interese" explica.
Grábate cantando el tema
Grabarse hablando a cámara no es sencillo. Hay quienes tienen una gran soltura para hacerlo, pero generalmente a nadie le resulta cómodo hablar frente al teléfono y menos aún verlo después. Navarrete, sin embargo, asegura que es fundamental habituarse a hacerlo ya que ayuda a memorizar los temas y ser consciente de lo que uno hace. También, repetir el vídeo ayuda al opositor a memorizar ese tema que tanto le costaba en un principio. Lo principal, indica, es conocerse y saber reconocer los puntos fuertes y débiles de cada uno. Así, el opositor sabrá en qué aspectos debe prestar más atención.
"A mi lo que más me cuesta es explicar un tema porque me pongo muy nerviosa y quiero hacerlo todo literal", señala. La falta de espontaneidad para explicar los temas es común en muchos de los futuros opositores, y esta tiktoker explica la conclusión a la que ha llegado. "Si no soy capaz de ser espontanea expresando, tengo que trabajar al 100% esa literalidad para poder tener una salida. Como soy insegura exponiendo, refuerzo la literalidad porque eso sí me da seguridad", expone.
