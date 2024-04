La CNMV admite a trámite la OPA de Magyar Vagon sobre Talgo

La Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) ha anunciado hoy la admisión a trámite de la oferta pública de compa (OPA) lanzada por el consorcio húngaro GanzMavag Europe (Magyar Vagon) para adquirir el 100% de Talgo.

Según ha informado el regulador bursátil, ha admitido a trámite la solicitud del grupo húngaro al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 15 de abril, se ajustan a lo dispuesto en el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

El regulador ha matizado, no obstante, que la admisión a trámite de la referida solicitud "no supone pronunciamiento alguno" sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en la citada norma.

La CNMV recuerda en su nota que la adquisición de la oferta está sujeta a lo previsto en la ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y que no la dará luz verde hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa.

El consorcio húngaro presentó el pasado 4 de abril a la CNMV el folleto de la OPA sobre Talgo, dirigida al 100% de su capital por un importe total de 619,3 millones de euros y a un precio de 5 euros por acción. Once días después, el 15 de abril, Magyar Vagon entregó a la CNMV, apurando el plazo estipulado de siete días hábiles desde la solicitud, el aval de un banco húngaro de la OPA sobre el fabricante de material rodante español. Días antes, el 22 de marzo, el grupo húngaro solicitó al Gobierno español la autorización del Consejo de Ministros a esta entrada de capital extranjero. La operación está sujeta a aprobación por el Consejo de Ministros una vez recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por la Secretaría de Estado de Comercio, que dispone de tres meses para su evaluación.

Rechazo

La operación del consorcio húngaro no cuenta con el respaldo del Gobierno porque entiende que Talgo es un operador estratégico, con una tecnología única en el mundo y que desempeña un papel fundamental en el transporte ferroviario. Además, el Ejecutivo tiene sus reservas respecto de las posibles conexiones del capital que hay detrás de la operación con el régimen ruso dada la simpatía del presidente húngaro, Víctor Orbán, hacia Vladimir Putin. GanzMavag Europe es un consorcio conformado por Ganz-Mavag (55%) y Corvinus (45%), un fondo controlado por el Estado húngaro a través del Ministerio de Economía. A su vez, Ganz-Mavag está íntegramente participada por Magyar Vagon, propiedad de un fondo de capital riesgo (Solva II), cuyo principal accionista, con el 50%, es el ciudadano húngaro Csaba Töro. Detrás de este consorcio -que se ha consolidado en el sector ferroviario a través de privatizaciones en el país centroeuropeo- están DJJ y András Tombor, que fue consejero de asuntos de seguridad nacional de Viktor Orbán durante su primer Ejecutivo, entre 1998 y 2002

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, desveló la semana pasada que el Ejecutivo "observa la OPA con máximo cuidado y a la espera de otros actores en el juego, inversores y otros fabricantes". El Gobierno ha admitido, de hecho, que ha contactado con inversores españoles para armen una contraopa. Y aunque no ha confirmado las empresa a las que ha tocado, fuentes conocedoras de la operación apuntan a que la elegida ha sido Criteria, el brazo inversor de La Caixa. El holding, sin embargo, no estaría por la labor de asumir el proyecto si no cuenta con un socio industrial para desarrollarlo.