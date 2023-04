Cómo ahorrar para la jubilación con la "Fórmula Greene"

Pensando en el futuro, muchas personas deciden contratar un plan de pensiones para tener un ingreso extra llegado el momento de jubilarse. No obstante, esta decisión puede no dar todos los frutos esperados si no se encuentra un método efectivo de ahorro. Uno de ellos es el conocido como “Fórmula Greene”, acuñada por la analista financiera Kimmie Greene y la cual tiene en cuenta dos variables concretas: la edad del trabajador y el salario al año de este.

Este método consiste en calcular la cuantía de salario anual que el trabajador debe tener ahorrado a distintas edades. La “Fórmula Greene” establece retos de ahorro, pero es flexible, ya que es probable que el trabajador en alguna de las etapas de su vida tenga menos ingresos de los esperados, así como en otros momentos, por lo general en edades más adultas, cuente con salarios superiores.

-Con 20 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al 25% de su salario anual actual. En esta etapa, la mayoría de jóvenes aún están estudiando y sólo han trabajado de forma parcial o si lo hacen a tiempo completo su salario no es muy elevado.

-Con 30 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al 100% de su salario anual actual. Por ejemplo, si al año cobra 20.000 euros, contando las pagas mensuales y extraordinarias, ese es el dinero que debe tener guardado a los 30 años.

-Con 35 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al doble de su salario anual actual. Es decir, para el mismo ejemplo debería tener ahorrado 40.000 euros. Ahorrar esta cuantía puede ser complicado, sobre todo, porque en esta etapa de la vida es habitual adquirir grandes deudas, como una hipoteca, cuya entrada absorbe gran parte de los ahorros.

-Con 40 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al triple de su salario anual actual. El mismo trabajador del caso anterior, que tiene un sueldo anual de 20.000 euros, deberá llegar a los 40 años con 60.000 euros ahorrados para disfrutar de una jubilación plena.

-Con 45 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al cuádruple de su salario anual actual. Es posible, que con el avance de su carrera laboral también aumente su salario, por lo que lo más conveniente es que también aumenten las cantidades que destina a su plan de pensiones.

-Con 50 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al quíntuple de su salario anual actual. El esfuerzo es el mismo que en la franja de edad anterior: solo tendrá que ahorrar una cantidad equivalente a dos salarios anuales, que se sumarán a los tres que ya tenía ahorrados.

-Con 55 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al séxtuple de su salario anual actual. Alcanzada esta edad es habitual que los hijos comiencen a tener sus propios ingresos e incluso a independizarse y los préstamos que se han contraído en años anteriores, como la hipoteca o el coche, suelen estar prácticamente pagados. Por ello, este periodo es el idóneo para aportar cantidades extra a su plan de pensiones.

-Con 60 años el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder al séptuple de su salario anual actual. A pocos años de jubilarse, hay que dar el último empujón al ahorro.

-Con 65 años, cuando llegue la edad de jubilación, el dinero ahorrado del trabajador debe corresponder a una cantidad igual a ocho veces su sueldo anual. Lo más conveniente es haber llegado a este punto con todas sus deudas pagadas, para evitar que las cuotas mensuales de los préstamos pendientes consuman sus ahorros para la jubilación. Un error muy habitual es haber aparcado las deudas vitalicias hasta el último momento y aprovechar la cantidad ahorrada en el plan de pensiones para tapar estos agujeros.

Todo este ahorro podrá destinarlo a disfrutar de su jubilación sin preocuparse porque la pensión pública no sea suficiente para mantener su estilo de vida, aunque el actual contexto inflacionista hace que cada vez más familias tengan problemas para llegar a fin de mes y para ahorrar. De hecho, según un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en 2022, el 73% de los hogares españoles tuvo dificultades para ahorrar dinero. Así, la teoría dista mucho de la práctica.